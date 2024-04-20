Gaziantep'te Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Yerel

Gaziantep'te yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

Meclis divan katipliği, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri belli oldu

Fatma Şahin, yeni dönemin projelerini anlattı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası ilk toplantısı olan 2024 yılı Nisan Ayı Dönemi Birinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen birleşimde, meclis divan katipleri, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri ve yeni komisyon üyeleri seçildi.

"Gaziantep modelinin Türkiye modeli olmasını arzu ediyorum"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni meclis dönemi için yaptığı açılış konuşmasında seçimlerin ülkeye, şehre ve meclise hayırlı olmasını dileyerek seçilen bütün belediye başkanlarını ve meclis üyelerini tebrik etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin birlik için bir çalışma anlayışı olduğuna vurgu yapan Başkan Fatma Şahin, "Bu çalışma anlayışına göre memleket meselesi, doğduğumuz topraklara hizmet etmek bizim için çok önemli. 10 yıldan beri hizmet ettiğim bu mecliste fikir kimden gelirse gelsin partisi ne olursa olsun doğruysa, memleketin yararınaysa buradan hizmet etme anlayışıyla başladık. Bu modelin ne kadar iyi tuttuğunu yeni dönemde de milletimizin bize güven ve istikrar ortamını verdiğini görüyorum. Milletimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde çok daha başarılı işler yapacağımız inancındayım" dedi.

Meclis divan katipliği, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri belli oldu

Mecliste yapılan oylamada Meclis Divan Katipliği seçimine 2 yıl süreyle asil üye olarak Mehmet Okutan ve Mustafa Durmuş seçilirken yedek olarak da Salih Uygur ile Ali Göl seçildi. Mecliste ayrıca Meclis Başkan Vekilliği oylaması yapıldı. Oylamada 1'nci Başkan Vekili Halil Uğur olurken 2'nci Başkan Vekili Hakan Aslansoy seçildi. 1 yıllığına görev yapacak Encümen Üyeliğine ise Halil Uğur, Hakan Aslansoy, Sait Şahin, Celalettin Terlemez ve Ersin Atar isimleri belirlendi.

Yeni dönemin komisyon üyeleri seçildi

Plan Bütçe Komisyonu seçiminde 1 yıl süreyle Hakan Aslansoy, Sait Şahin, Ali Göl, Abbas Coşkun, Salih Uğur, İbrahim Halil Arslan, Yakup Aslan, Hasan Şencan ve Mehmet Sucu seçildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na ise 1 yıl süreyle Halil Uğur, Cuma Güzel, Kemal Vural, Mehmet Yıldırır, Mehmet Özdemir, Bekir Öztekin, Umut Yılmaz, Ali Doğan, Mustafa Güzel seçildi.

Ulaşım Komisyonu seçimi 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Halil Uğur, Kenan Üzümcü, Salih Uygur, Abdulkadir Sökücü, Cuma Kaymakçı, Atilla Sarıkaya, Yılmaz Güler, Mehmet Baştemur, Ural Yıldırım belirlendi.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu seçimi 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Mustafa Durmuş, Mehmet Özçelik, Mehmet Hamzaoğlu, Celalettin Terlemez, Mahmut Işık, Mehmet Güzel, Tanju Bayındırlı, Ersin Atar, Hasan Şencan seçildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimi 1 yıl süreyle; Hakan Aslansoy, Ali Göl, Mehmet Açıkgöz, Murat Özgüler, Mehmet Çelik, İbrahim Halil Arslan, Nizamettin Özseven, Uğur Acıoğlu, Mehmet Sucu olarak belirlendi.

Hukuk Komisyonu seçiminde 1 yıl süreyle; Salih Uygur, Mehmet Okutan, Mehmet Hamzaoğlu, Mustafa Durmuş, Celalettin Terlemez, Erim Arıkan, Tanju Bayındırlı, Umut Yılmaz, Uğur Acıoğlu seçildi.

Tarife Komisyonu seçiminde 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Abdulkadir Sökücü, Kenan Üzümcü, Mehmet Açıkgöz, Abbas Coşkun, Mehmet Ateş, Mustafa Durmuş, Mehmet Baştemur, Yılmaz Güler, Ural Yıldırım belirlendi.

Turizm ve Estetik Komisyonu 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Murat Özgüler, Abdulkadir Sökücü, Mehmet Özçelik, Salih Uygur, Cuma Kaymakçı, Mehmet Kaya, Ersin Atar, Talip Yılmaz, Nizamettin Özseven seçildi.

Kadın- Erken Fırsat Eşitliği Komisyonu 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Mustafa Durmuş, Mehmet Hamzaoğlu, Mehmet Okutan, Salim Uğur, Fadime Sayın, Mehmet Baştemur, Sadin Kelek 7 kişi belirlendi.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Kemal Vural, Mehmet Yıldırır, Kenan Üzümcü, Mehmet Hamzaoğlu, Abbas Coşkun, Yusuf Bülbül, Talip Yılmaz, Fadime Sayın, Yakup Aslan seçildi.

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu seçiminde ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Kemal Vural, Mehmet Yıldırır, Mehmet Okutan, Ali Göl, Abbas Coşkun, Yusuf Bülbül, Mehmet Sucu, Mehmet Baştemur, Yılmaz Güler seçildi.

Fatma Şahin, yeni dönemin projelerini anlattı

Meclis toplantısının son bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni dönemde yapılması planlanan projeleri meclis üyelerine yaptığı sunumla anlattı. Sunumda Şahin, Düzbağ Barajı, altyapı yatırımları, iklim değişikliğinin kente olumsuz etkileri üzerinde durdu. Ayrıca şehrin başlıca sorunları olarak görülen ulaşım ve konut sorunlarına değindi. Metro projesi, Gaziray hattının genişletilmesi gibi merak edilen soruları yanıtladı.