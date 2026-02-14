Gaziantep Büyükşehir\'in ev sahipliğinde "Yeşil Otobüs" Belgesel Filmi\'nin ilk gösterimi yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, yönetmenliğini Kübra Kuruali'nin üstlendiği "Yeşil Otobüs" Belgesel Filmi'nin ilk gösterimi gerçekleştirildi, ardından "Göç, Hafıza ve Dönüş" Paneli düzenlendi.

Suriye İç Savaşı'nın ardından yaşanan geri dönüşleri ve göç olgusunu ele alan etkinlik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde yapıldı. Savaş sonrası yaşanan ilk özgür Ramazan iftarları ile bayram günlerini kayıt altına alan ve bir yol belgeseli niteliği taşıyan "Yeşil Otobüs", ilk gösterimiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Film, ismini göçün simgesi olan yeşil otobüslerden aldı

İsmini, Esad rejiminin iç savaşın ilk dönemlerinde sivil halka yönelik uyguladığı tehditler karşısında simgeleşen ve göç sürecinde kullanılan yeşil otobüslerden alan belgesel; Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan başlayarak Şam, Humus ve Halep'e uzanan bir yolculuğu konu alıyor ve yaşam hikayelerini tüm gerçekliğiyle izleyiciye aktarıyor.

Gösterim öncesinde konuşan Yönetmen-Belgesel Yapımcısı Kübra Kuruali, fikrin filme dönüşme sürecini, imkan kısıtlılıklarını, yürütülen çalışmaları ve karşılaşılan zorlukları salonu dolduran sanatseverlerle paylaştı. Kuruali ayrıca konuşmasında, destekleri ve ev sahipliği dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Panelde 15 yıllık sürecin etkileri masaya yatırıldı

Film gösteriminin ardından "Göç, Hafıza ve Dönüş" Paneli'ne geçildi. Editör Şule Kalkan'ın moderatörlüğünde; AK Parti Kayseri Milletvekili, Medya Yapımcısı ve Yazar Ayşe Böhürler, Yazar, Belgesel Metin Yazarı ve Yayıncı Peren Birsaygılı Mut ile Araştırmacı Mohsen Al-Mustafa'nın katılımıyla düzenlenen panelde, 15 yıllık süreçte yaşanan gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

"Göç Yolunda Belgesel Çekmek", "Göçün Suriye Edebiyatına Yansıması" ve "Bir Araştırmacının Gözünden Eve Dönüş" başlıklı konuşmalarla panelistler görüşlerini aktardı. Gerçek görüntüler üzerinden göç olgusunu ve kolektif hafızanın oluşumuna etkilerini değerlendiren panelistler, Yönetmen Kübra Kuruali'nin çalışmasını takdir etti.

Gazi Şehir'in misafirperverliğine övgü

Panelde ayrıca Gaziantep'in 15 yıl boyunca sergilediği misafirperverliğe vurgu yapıldı. Göç sürecinde bir arada yaşamanın, uyum içinde hareket etmenin ve iki halkın birlikte yaşayabilmesinin başarılı bir örneğinin Gaziantep'te ortaya konduğu ifade edildi. Birlikte yaşam döneminde ve geri dönüş süreçlerinde Başkan Fatma Şahin'in yürüttüğü çalışmalar takdir edilirken, insani yaklaşımına özellikle dikkat çekildi.

"Bir fotoğraf, binlerce kitaptan daha çok bir şey ifade eder"

Panel sonunda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşanan insanlık dramına ve dünyanın buna tepkisiz kalmasına dikkat çekerek, "Genç kardeşlerim geldiği zaman 'Başkanım biz Yeşil Otobüs'ü yaptık' deyince dedim ki 'Yeşil umut demek. Otobüs yolculuk demek, insanlık yolculuğu, umut yolculuğu bize dair düşen ne varsa biz de her daim yanınızdayız' dedik. Tarihe not bıraktık. Bir fotoğraf, binlerce kitaptan daha çok bir şey ifade eder. O yüzden size gayretinize, samimiyetinize, verdiğiniz emeğe, şahsım, şehrim, ülkem ve insanlık adına çok teşekkür ediyorum. Kapılar açtık, sofrayı açtık, kardeşliği açtık. İşte bu duruş, bu şehri dualı şehir haline getirdi. Hemen ilk merkezimizi kurduk. Bu merkez mahalle mahalle taradı, her bir kardeşimizin yaşını, mesleğini bütün bilgilerini kendi içinde gruplaştırdık" dedi.

"Dünyaya insanlık dersi vereceğiz"

Konuşmasının devamında Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'te uyumlu bir şekilde yaşam için yapılan faaliyetleri anlatarak, "Empatiyle, vicdanla, merhametle, şevkatle onlar şimdi gönül elçimiz. Onlar şimdi bizim güçlü elçimiz olarak birlikte muhabbetle geri dönüyor. Biz Halep'teydik, Halep bizdeydi. O günler çok yakın Halep bizde olacak, biz Halep'te olacak, dünyaya insanlık dersi vereceğiz. Yarın torunuma bir hikayem var. 'Benim nenem belediye başkanıyken yaşattı. Ölmelerine müsaade etmedi ve bir insanlık hikayesi oluşturdu, yaşattı' dediği bu salonu birlikte inşa ettik" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Fatma Şahin panelistlere günün anısına çiçek verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.