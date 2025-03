Gaziantep\'te Zabıta Ekipleri Bayram Denetimlerini Artırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ve bayram süresince denetimlerini artırarak sürdürüyor.

Bayrama sayılı günler kala vatandaşların alışveriş hareketliliği artarken, sağlık ve hijyen standartlarına uygun, güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri başta turistik alanlar olmak üzere kentin genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, denetimler sırasında esnafı bilgilendirirken, başta bayram şekerleri olmak üzere gıdaların saklama şartlarından restoranların hizmet standartlarına kadar pek çok konuda koruyucu ve önleyici denetimlerine arife ve bayram boyunca devam edecek.

Otogar, toplu taşıma ve taksilerde sıkı denetim

Bayramda turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gaziantep'te, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına toplu taşıma araçları ve ticari taksiler de denetime tabi tutuluyor. Zabıta ekipleri, bayram süresince taksimetre kullanımı, şoför davranışları ve hareket saatlerine riayet edilip edilmediği gibi konularda denetim yapıyor. Şehirlerarası otobüs terminalinde de görev yapan ekipler, bilet satışlarında rayiç fiyatlara uyulup uyulmadığını kontrol ederek, bayramı fırsata çevirmeye çalışanlara karşı gerekli uyarı ve cezai işlemleri uyguluyor. Denetimlerin bilgilendirici boyutuyla esnafın bilinçlendirilmesi de hedefleniyor.

"Huzurlu ve rahat bir bayram geçirmek için tüm kadromuzla sahadayız"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirterek, "Bayram öncesi ve bayram süresince hemşerilerimizin alışverişlerinin arttığı ve bayram heyecanın yaşandığı kentimizde gerek gıda gerekse ürün fiyatlarına doğru ulaşmaları aldatılmamaları hususunda zabıta ekiplerimiz sahada. Otogardan sebze haline kültür yolundan tüm alışveriş merkezlerine kadar gözlem altına alınmış olup huzurlu ve rahat bir bayram geçirmek için sivil ve resmi ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlendirilmiştir. Bayramı fırsata çevirmeye çalışan hiçbir kimseye fırsat verilmeyecektir. Gıda hijyeninden fiyat etiketine, işportasından işgaline, seyyar satıcısından dilencisine kısacası tüm alanlarda görev yapmaya devam ediyoruz. Gastronomi kentine yakışır bayramı inşallah birlikte geçireceğiz. Trafik zabıta ekiplerimiz toplu taşıma araçları ve ticari taksileri, otogar ekiplerimiz otogar içerisindeki işletmeleri bilet fiyatlarını hediyelik satan işyerlerini, hal zabıtamız sebze-meyve arzını, çevre zabıtamız her türlü atık ve atıkları, motorize zabıtalarımız kentimizin düzenini, denetim zabıtalarımız tüm işletmelerimizi kontrol edecek herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmeyecektir. Kısacası tüm kadromuzla sahadayız. Vatandaşlarımızın yaşayabileceği her türlü sorunun çözümü için ALO 153 hattına şikayetlerini bildirmeleri yeterli olacaktır. Yukarıda bahsedildiği gibi koruyucu ve önleyici tüm tedbirleri almamıza rağmen yaşanması muhtemel her türlü sorunu en kısa sürede çözülebilecek zabıta ekiplerimiz görevlerini başında olacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP