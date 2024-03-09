Gaziemir Belediyesi 8 Mart'ta Kadınlarla Eğlendi - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi 8 Mart'ta Kadınlarla Eğlendi

Gaziemir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlediği Dolce Band Orkestrası konserinde, kadınlar doyasıya eğlendi. Başkan Arda, 'Kadın hakları için mücadeleye devam edeceğiz' dedi.

09.03.2024 12:06  Güncelleme: 12:12
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Gaziemir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlediği Dolce Band Orkestrası konserinde, kadınlar doyasıya eğlendi. Başkan Arda, "Kadın hakları için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne katılan Cumhuriyet Semtevi kursiyerleri ile belediyeden danışmanlık hizmeti alan kadınlar, gönüllerince eğlenerek özel günlerini kutladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Dolce Band Orkestrası sahne aldı. Orkestranın çaldığı şarkıları danslarıyla eşlik eden kadınlar, doyasıya eğlendi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da etkinliğe eşi Deniz Arda ile birlikte katıldı.

"ATAMIZIN MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Etkinlikte sahneye çıkan Başkan Halil Arda, kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınların gücüne her zaman inandığını, belediye başkan yardımcılarının, bürüm müdürlerinin yarısından fazlasının kadın olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Halil Arda, "Görev süremiz boyunca özellikle çocuklar ve kadınlar için projeler yaptık. Zor bir dönemde olmasına rağmen görevimizi layıkıyla yaptık. Kadınlar haklarına kolay erişmediler. Büyük mücadeleler sonucunda haklarını elde ettiler. Bugün Türkiye'de halen kadınlar hakları için mücadele ediyor. Kadınların hakları İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi gibi yollarla ellerinden alınmaya çalışılıyor. Atamızın kadınlara bakışı, onlara verdiği haklar bizim mirasımızdır. O mirasa sahip çıkmaya ve sürdürmeye devam edeceğiz. Kadına uygulanan her türlü ayrımcılığın karşısında olacak, kadınların eşit temsili için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bana her zaman destek olan eşim Deniz Arda'ya ve hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziemir Kadın Derneği Başkanı Deniz Arda ise "Gaziemir Kadın Derneği çalışmalarına devam edecek. Nice 8 Martlarda görüşmek üzere. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gaziemir Belediyesi 8 Mart'ta Kadınlarla Eğlendi - Son Dakika

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