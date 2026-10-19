Gaziemir\'de Tunç Soyer dahil 17 sanık hakkında iddianame kabul edildi

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(İZMİR) - İzmir'de, S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 17 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede yer alan sanıkların 20 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmalarının istendiği davanın ilk duruşması, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Aralık'ta görülecek.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında 25 Eylül 2026 tarihinde hazırlanan 1008 sayfalık iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 15'i tutuklu 17 sanığın yargılanmasına 4 Aralık'ta başlanacak.

17 SANIK HAKKINDA 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede sanıklara, konumları ve savcılığın değerlendirmesine göre, "zimmet", "zimmet suçuna yardım etme", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "nitelikli dolandırıcılık", "denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikaba neden olma" ve "1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na aykırılık" suçlamaları yöneltildi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın "zimmet suçuna yardım etme" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında ise "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer 4 sanık hakkında da çeşitli suçlardan 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

İLK DURUŞMA 4 ARALIK'TA

İddianamede, sanıkların savunmaları, bilirkişi raporları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, tutanaklar ve diğer belgeler delil olarak gösterildi. Dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda sanıklar hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtilerek, ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir'deki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla "menfaat temin edildiği" iddiasıyla "zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Kooperatifin yeni yönetiminin şikayeti, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda şüpheliler hakkında 9 Nisan 2026'da gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile S.S. Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.