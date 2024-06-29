Gazipaşa'da Koruyucu Aile Farkındalığı Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazipaşa'da Koruyucu Aile Farkındalığı Artırıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla Cuma Pazarı'nda stant açılarak, koruyucu ailenin çocuklar için önemi hatırlatıldı, vatandaşlar bilgilendirildi. Gazipaşa'da henüz koruyucu aile bulunmaması nedeniyle vatandaşlar koruyucu aileliğe teşvik edildi.

29.06.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde; Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla Cuma Pazarı'nda stant açılarak, koruyucu ailenin çocuklar için önemi hatırlatıldı, vatandaşlar bilgilendirildi.

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gazipaşa hizmet alanında yapılan etkinlikler kapsamında Cuma Pazarı'nda stant açılarak "Koruyucu Aile Hizmet Modelini" tanıtmaya yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde, Gazipaşa halkını bilinçlendirmek için yapılan çalışmalarda, yetkili ekipler tarafından vatandaşlara broşür dağıtılarak, koruyucu aile kavramının önemi anlatıldı.

"Gazipaşa'da henüz koruyucu aile yok"

Günün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Alanya Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürü Ahmet Çelik, 23 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanlığının genelgesi ile 30 Haziranın 'Koruyucu Aile Günü' ilan edildiğine dikkat çekerek "Hizmet alanımız içerisinde bulunan Gazipaşa'da koruyucu ailenin tanıtılması, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ve koruma ihtiyacı olan çocuklar ile koruyucu aile hizmetinin tanıtılmasına yönelik Cuma Pazarı'nda hem farkındalık arttırmak hem de tanıtımını yapmak amacıyla stant açıp, bilgilendirme yaptık. Koruyucu aileliğe Gazipaşalılarımızı teşvik etmek, onları bir şekilde biyolojik anne babalarından ayrı olan çocuklarımızın huzurlu ve güvenilir bir aileye, aile ortamında çocuklarımızın gelişmesi, onların karakterlerinin vatana, devlete hayırlı evlatlar olarak yetiştirilmesi için koruyucu aileliğe teşvik etmek istiyoruz. Maalesef Gazipaşa'da hiç koruyucu ailemiz yok. Buradan seslenmek istiyorum Gazipaşalı vatandaşlarımıza; Çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı Koruyucu Aile Birimine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar 735 vatandaşımız hizmet aldı"

Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü Gazipaşa Hizmet Ofisi olarak şu ana kadar 3,4 aylık süreçte ilçede 735 vatandaşın hizmet aldığını dile getiren Müdür Çelik, "1Mart 2024'ten itibaren Kaymakamlık bünyesinde görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımızla hizmet ofisimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetlerimiz alanında engelli ve evde bakım aylığı bağladık. Ekonomik destek ihtiyacı olan vatandaşlarımız ve korunmaya muhtaç olan çocuklarımız ile ilgili işlemler yaptık. Engelli kimlik kartı başvuruları aldık. Yatılı bakım merkezi ve kadın hizmetleri, doğum yardımı, alanlarında vatandaşlarımıza ulaştık. Ayrıca irtibat ofisimizde sürekli danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyoruz. Bireylerimizin devletin hizmetlerinden daha iyi yararlanmalarını sağlamak için İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı Çetiner İş Merkezi Kat 3'te bulunan irtibat ofisimize bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Gazipaşa, Antalya, Alanya, Çocuk, Etkinlikler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazipaşa'da Koruyucu Aile Farkındalığı Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:55:06. #1.13#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da Koruyucu Aile Farkındalığı Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement