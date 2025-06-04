Gazipaşa Ortaokulu'ndan Gazze'ye Destek - Son Dakika
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Gazipaşa Ortaokulu'ndan Gazze'ye Destek

Gazipaşa Ortaokulu\'ndan Gazze\'ye Destek
04.06.2025 12:02
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Öğrenciler, 'Filistin için el ele' sloganıyla 43 bin 800 TL'yi Gazze'ye gönderdi.

Aydın Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri, 'Filistin için el ele' sloganıyla topladıkları 43 bin 800 TL harçlığı Gazze'ye gönderdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri, Gazze için yardım kampanyası gerçekleştirdi. Gazze'de okula gidemeyen akranlarına dikkat çeken minik yürekler, 'Filistin için el ele' sloganıyla hazırladıkları bağış kutusu ile harçlıklarını biriktirdiler. Yardımlaşma ve merhamet bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında öğrenciler, harçlıklarından yaptıkları bağışlarla toplam 43 bin 800 TL topladı. Öğrenciler, topladıkları harçlıkları daha sonra Filistinli akranlarına gönderilmesi için Kızılay'a teslim etti. Okul idaresi yönetiminde gerçekleştirilen programla harçlıklar, Kızılay'a teslim edilirken, oku yönetimi tarafından da yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 2 kurban bağışlandı.

Konu ile ilgili Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Nadir Coşkun yaptığı açıklamada "Gazze'de yaşanan soykırıma karşı öğrencilerimiz bu sene okula gidemeyen Filistinli akranlarına yardımcı olmak için iki kumbaraya, harçlıklarını ve sadakalarını koyarak topladıkları 43 bin 800 TL'yi Türk Kızılayı vasıtasıyla ulaştırdılar. Okul idaremiz de yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için iki kurban bağışladılar. Öğrencilerimize şefkati, merhameti ve yardımlaşmayı öğretmek için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimize, bu projeye katkı yapan velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Filistin, Gazipaşa, Kızılay, Eğitim, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazipaşa Ortaokulu'ndan Gazze'ye Destek - Son Dakika

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