Gazze'de Can Kaybı 72 Bini Aştı

26.05.2026 12:59
İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de toplam can kaybı 72 bin 803'e ulaştı, 34 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 72 bin 803'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, diğer saldırılarda ölen 4 kişiye ait cansız bedenin enkaz altında çıkarıldığını kaydetti. Ayrıca 34 kişinin de yaralandığı bildirilen bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 906'ya, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 781'e yükseldiği, yaralı sayısının da 2 bin 747'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 803'e, toplam yaralı sayısının da 172 bin 855'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:45:54. #7.12#
