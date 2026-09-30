Gazze'de can kaybı 74 bin 32'ye yükseldi, Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 74 bin 32'ye yükseldi, Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 74 bin 32 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık, son 24 saatte 9 sivilin öldüğünü, 31 sivilin yaralandığını; ateşkes sonrası can kaybının bin 431'e ulaştığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 32'ye yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 9 sivilin hayatını kaybettiği, 31 sivilin yaralandığını aktardı. Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının bin 431'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 834'e yükseldiği, yaralı sayısının da 5 bin 26'ya ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 32'ye, toplam yaralı sayısının da 175 bin 142'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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