Gazze'de Aşılama Kampanyası: 87 Bin Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Yapıldı - Son Dakika
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Gazze'de Aşılama Kampanyası: 87 Bin Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Yapıldı

Gazze\'de Aşılama Kampanyası: 87 Bin Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Yapıldı

Birleşiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde başlatılan çocuk felci aşı kampanyasının ilk gününde 87 binden fazla çocuğun aşılandığı kaydedildi.

02.09.2024 13:55
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Birleşiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde başlatılan çocuk felci aşı kampanyasının ilk gününde 87 binden fazla çocuğun aşılandığı kaydedildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Moussa Abed, Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasının başladığını bildirmişti. Gazze'de başlatılan aşı kampanyası ikinci gününde devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bugün yaptığı açıklamada Gazze'de yürütülen aşı kampanyasında 87 binden fazla çocuğa çocuk felci aşının ilk dozunun yapıldığını duyurdu. UNRWA sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Çocuklara bu önemli aşıyı sağlamak için çabalar devam ediyor, ancak en çok ihtiyaç duydukları şey ateşkes" ifadeleri kullanıldı.

Okullar, hastaneler ve tıp merkezleri de dahil olmak üzere 160 noktada gerçekleştirilirken aşı kampanyasının 17 Eylül'e başlayacak ikinci turunda 640 bin çocuğun aşılanması hedefleniyor.

İsrail, Perşembe günü en az 2 bin 700 sağlık çalışanının 10 yaşına kadar ola çocukların en az yüzde 90'ının aşılanması için Gazze'nin belirli bölgelerinde çatışmalara günde 8 saat olmak üzere 3 gün ara verilmesini kabul etmişti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'de Aşılama Kampanyası: 87 Bin Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de Aşılama Kampanyası: 87 Bin Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Yapıldı - Son Dakika
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