Gazze’de ölen çocukların ismi 12 metre uzunluğundaki pankarta sığmadı - Son Dakika
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Gazze’de ölen çocukların ismi 12 metre uzunluğundaki pankarta sığmadı

Gazze’de ölen çocukların ismi 12 metre uzunluğundaki pankarta sığmadı
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Kayseri’de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hekimhane Kulübü ile Sağlık ve Medeniyet Derneği tarafından, Gazze’de hayatını kaybeden çocukları anmak ve yaşananlara dikkat çekmek amacıyla program düzenlendi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hekimhane Kulübü ile Sağlık ve Medeniyet Derneği tarafından, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları anmak ve yaşananlara dikkat çekmek amacıyla program düzenlendi. Programda Gazze'de öldürülen 21 bin 500 çocuktan 16 binin isminin yazıldığı 12 metre uzunluğundaki pankart açıldı.

'78 yıldır devam eden ve son yıllarda tarihin gördüğü en büyük soykırımlardan birine dönüşen işgali tüm dünyaya yeniden hatırlatmak ve unutturmamak adına bir araya geliyoruz' mesajıyla Talas Gazzeli Çocuklar Parkı'nda düzenlenen programa; Kayseri'de görev yapan doktor, diş hekimi, eczacı ve sağlık çalışanlarının yanı sıra sağlık öğrencileri de beyaz önlükleriyle katıldı. Programda, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar anılırken, isimleri dev pankarta işlenen çocukların unutulmaması ve yaşatılması amaçlandı. Hekimhane Kulübü Başkanı Ömer Çağrı Akarsu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün önünüzde serili olan brandada hayatının baharında şehadete eren 16 bin çocuğun ismi yazılı. Onlar sadece bir isimden ibaret değil ancak elimizden de bundan başka bir şey gelmiyor" dedi. Akarsu, Gazze'de yaşanan çocuk ölümlerine dikkat çekerek, "7 Ekim 2023 - 19 Ekim 2025 tarihleri arasında Gazze'de katledilen 60 bin Filistinlinin 18 bin 500'ü çocuk. Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı. 18 bin 500 çocuğun 953'ü 1 yaşından önce öldürüldü, 10 yaşından küçük 9 bin 327 çocuğun öldüğü, toplamda ölenlerin yüzde 31'inin çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı" ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun sivilleri hedef almadığı yönündeki açıklamalarına da değinen Akarsu, "Birleşmiş Milletlere göre Gazze bugün dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yer" diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ise Gazze'de hayatını kaybeden çocukların anısını yaşatmak amacıyla park ve ağaçlandırma çalışması yapılmasına karar verdiklerini söyledi. Dursun, "Çocuklar adına bir park yapmanın, öldürülen bedenleri yaşatmak için ağaç dikmenin en iyi karşı duruş olabileceği konusunda bir karar aldık. Sağ olsun Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın çok sahiplendi, kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşananlar karşısında herkesin kendi imkanları istikametinde bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade eden Dursun, "Bizler sadece elimizden gelebilenleri yapmakla mükellefiz, Allah bunun hesabını hepimize soracak. Her birimiz burada bir duruş sergilemek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Dursun, dünyanın farklı bölgelerinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren insanların bulunduğunu belirterek, "Şu an devletler nezdinde de İsrail devletinin artık yavaş yavaş yalnızlaştırıldığını görüyoruz. İnşallah karanlığın en koyu zamanında olduğumuzu ve bir an önce aydınlığa kavuşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Artık çocuk ölüm nedenlerinin en başında savaşlarda öldürülen çocuklar var"

Dr. İsa Üzüm ise hazırlanan dev pankartın, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerini görünür kılmak açısından önemli olduğunu söyledi. "İsimleri ortaya koymak için önemli bir çaba gösterildi. 12 metreye 3 metre, 16 bin 277 isim sığdı. Son 3 yılda 21 bin 500 isim var" diyen Üzüm, Gazze'de çocuk olmanın ne anlama geldiğini şu sözlerle anlattı:

"Gazze'de çocuk olmak; on binlerce şehit çocuktan biri olmak. Dünyada en çok çocuk ölüm nedenleri vardır. Ben diyorum ki artık çocuk ölüm nedenlerinin en başında savaşlarda öldürülen çocuklar var."

Gazze'de çocukların daha hayatlarının başında savaşın acısıyla karşı karşıya kaldığını belirten Üzüm, "Daha gözünü hiç açmadan, annesini babasını hiç tanımadan, annesinin kokusunu hiç duymadan ölen çocuk olabilmektir Gazze'de çocuk olmak. Gazze'de çocuk olmak ninni sesleriyle değil bomba sesleriyle uyumaya çalışmaktır. Gazze'de çocuk olmak, ölmeden önce mezar taşlarına değil de öldürüldükten sonra tanınabilmek için kollarına isim yazan çocuk olabilmektir" ifadelerini kullandı.

"Bu çocukların dinini, dilini, ırkını soramazdık" diyen Üzüm, "Bu çocuklar şehit olmuşken, sayıları 21 bin 500'ü bulmuşken bizim 'ama'larımız olamazdı. O yüzden bizim gelip burada sesimizi çıkartmak zorundaydık" şeklinde konuştu.

Program kapsamında sağlık çalışanları ve öğrenciler, beyaz önlükleriyle Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yer aldığı dev pankartın önünde bir araya gelerek yaşananlara tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Erciyes, Kayseri, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze’de ölen çocukların ismi 12 metre uzunluğundaki pankarta sığmadı - Son Dakika

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