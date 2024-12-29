Gazze'de Saldırılarda Can Kaybı 45 Bini Aştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 30 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 514'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 450 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 99 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 514'e, yaralı sayısının ise 108 bin 189'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE