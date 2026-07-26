Gazze'de Suçiçeği Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Gazze'de Suçiçeği Vakaları Artıyor

Gazze\'de Suçiçeği Vakaları Artıyor
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Gazze'de su sıkıntısı ve hijyen eksikliği nedeniyle iki haftada 9,300 suçiçeği vakası kaydedildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde temiz su eksikliği ve yetersiz hijyen şartları nedeniyle suçiçeği vakaları hızla yayılırken, iki haftada 9 bin 300 vaka kaydedildi.

İsrail'in saldırıları ve süren ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde ağırlaşan insani şartlar, sağlık krizlerini derinleştirmeye devam ediyor. Yerinden edilme kamplarında aşırı kalabalık, temiz suya erişimde yaşanan sıkıntılar ve çöken sanitasyon hizmetleri, bulaşıcı hastalıkların yayılması için elverişli bir ortam oluştururken, suçiçeği vakalarında da hızlı bir artış yaşanıyor. Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Sağlık Kümesi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde iki hafta içinde 130'dan fazla sağlık tesisinde yaklaşık 9 bin 300 suçiçeği vakası tespit edildiği bildirildi. Hastalığın Gazze Şeridi genelinde yaygın şekilde yayıldığını görülürken, vakaların yarısından fazlasının Han Yunus vilayetinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

"Bu kampta yaklaşık 900 aile son derece zor şartlar altında yaşıyor"

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze şehrindeki al-Yarmouk Mülteci Kampı'nda yaşamını sürdüren Abdullah Kannan, küçük kızının suçiçeğine yakalandığını ve ilaç almasına rağmen durumunun düzelmediğini belirtti. Birkaç gün içinde hastalığın diğer çocuklarına ve kendisine bulaştığını aktaran Kannan, "Yaşadığımız yer insan yaşamına uygun değil. Bu kampta yaklaşık 900 aile son derece zor şartlar altında yaşıyor. Çadırların içinde dayanılmaz sıcaklıklarla mücadele ediyoruz ve kampta bulunan su temiz değil, kullanıma uygun değil. Tüm bunlar hastalıkların yayılmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"Kirli suyun yanı sıra kamp boyunca kemirgenler, fareler ve böceklerle mücadele ediyoruz"

Kampta yaşayan bir başka Filistinli Mahmud al-Masri de defalarca doktora gitmelerine rağmen çocuğunun iyileşmediğini belirtti. Doktorların çocuğuna suçiçeği teşhisi koyduğunu söyleyen Al-Masri, "Bize ilaç ve antibiyotik verdiler, ancak kabarcıklar birkaç günlüğüne kayboluyor ve ardından yeniden ortaya çıkıyor. Kirli suyun yanı sıra kamp boyunca kemirgenler, fareler ve böceklerle mücadele ediyoruz. Çadırların içindeki sıcaklık dayanılmaz ve tüm bu etkenler çocuklar arasında hastalıkların yayılmasına yol açıyor" dedi.

"Tedavi hiçbir şey işe yaramadı"

Oğlunun birçok sağlık merkezinde tedavi gördüğünü kaydeden Fadia el-Zaanin ise "Onu birden fazla kez tedavi ettim, ancak hiçbir şey işe yaramadı. Şimdi tek istediğim, çocuğumun çektiği acıyı hafifletecek bir tedavi bulmak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'de Suçiçeği Vakaları Artıyor - Son Dakika

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