Gazze'de Yedi Başak Derneği ile Şahinbey Belediyesi'nden Bin Kişiye İftar - Son Dakika
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Gazze'de Yedi Başak Derneği ile Şahinbey Belediyesi'nden Bin Kişiye İftar

Gazze\'de Yedi Başak Derneği ile Şahinbey Belediyesi\'nden Bin Kişiye İftar

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ve Şahinbey Belediyesi, Gazze'de günlük bin kişiye iftar yemeği vererek Ramazan ayı boyunca açlık ve yoklukla mücadele eden Gazzelilere destek oluyor.

18.03.2025 15:38  Güncelleme: 15:42
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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ve Şahinbey Belediyesi, Gazze'de günlük bin kişiye iftar yemeği veriyor.

Gazze'de devam eden soykırımın yıkıcı etkileri, milyonlarca insanı açlık ve yoklukla mücadele etmek zorunda bırakıyor. Temel gıda malzemelerine ulaşmanın neredeyse imkansız hale geldiği, su ve elektrik sıkıntısının günlük yaşamı felç ettiği bu süreçte, Ramazan ayı Gazze halkı için hem bir dayanışma vesilesi hem de umut ışığı oluyor.

Bu zor günlerde Gazzelilerin yanında olmak için Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ve Gaziantep Şahinbey Belediyesi iş birliğiyle Ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor. Soykırımın ve açlığın gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Gazzeliler için kurulan bu sofralar, yalnızca bir yemek değil, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü göstergelerinden biri haline geliyor. Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen bu iftar organizasyonu kapsamında, aileler ve çocuklar soykırımın getirdiği ağır şartlarda bir nebze olsun sıcak bir yemekle buluşuyor. Evlerini, sevdiklerini ve tüm yaşam alanlarını kaybeden mazlumlara iftar sofraları aracılığıyla yalnız olmadıkları hissettiriliyor.

Gazze'de açlık tehlikesi büyüyor

Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de yaşayan milyonlarca insan açlık ve susuzluk tehdidiyle karşı karşıya. Günlük temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aileler, soykırımın getirdiği yıkım nedeniyle gıdaya erişimde büyük sıkıntılar yaşıyor. Çocuklar, yaşlılar ve kadınlar yetersiz beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Bu kritik süreçte, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ve Şahinbey Belediyesi, işbirliği kapsamında günlük bin kişilik iftar dağıtımı Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Yedi Başak, mazlum coğrafyaları yalnız bırakmıyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, yalnızca Gazze'de değil, savaş, yoksulluk ve afetlerle mücadele eden birçok coğrafyada iftar sofraları kurarak mazlumlara destek olmaya devam ediyor. Dernek, Gazze, Suriye, Yemen, Bangladeş (Arakan), Afganistan ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri ve gıda kolileriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Destek olmak isteyen hayırseverler, yedibasak.org.tr adresinden online olarak, bankalardan havale ve EFT yoluyla, 0553 886 77 77 numaralı çağrı merkezinden, 3157'ye KUMANYA, İFTAR, FİTRE, FİDYE ve ZEKAT yazarak 180 TL bağışta bulunarak, dernek merkezine gelerek veya temsilciliklere ulaşarak bağışta bulunabiliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'de Yedi Başak Derneği ile Şahinbey Belediyesi'nden Bin Kişiye İftar - Son Dakika

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