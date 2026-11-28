Gazze şehrinde faaliyet gösteren Filistinli sanatçılar, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynanan maçta Filistin halkına yönelik dayanışma sergilemesi dolayısıyla teşekkür etmek amacıyla yıkılan bir binanın duvarına Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'nın portresini çizdi.

Gazze'den, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalmayan Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'ya teşekkür iletildi. Gazze şehrinin Şeyh Rıdvan Mahallesinde Filistinli sanatçılar, Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynanan maçta Filistin halkıyla gösterdiği dayanışmaya teşekkür etmek amacıyla yıkılan bir binanın duvarına Beşiktaşlı futbolcu Ouattara'nın portresini çizdi. Enkaz alanına Türkiye ve Filistin bayrakları da asıldı.

"Türk halkı ve hükümetinin desteğini spor dünyasında da görüyoruz"

Şeyh Radvan Mahallesi'nde ikamet eden Zaki Al-Ghoul, duvar resminin Filistinlilerin Türkiye'nin davalarına yönelik destekleyici tutumuna duydukları takdiri yansıttığını belirtti. İnsan haklarını savunduğunu iddia eden büyük güçlerden yeterli destek göremeyen Filistin halkının adaletsizliğe maruz kalmayı sürdürdüğünü vurgulayan Al-Ghoul, "Türk halkı ve hükümeti, Filistin halkına çeşitli alanlarda destek vermiştir. Bugün, bu desteği spor dünyasında da görüyoruz. Bu da bize davamızın yanında duran ve bunu insani bir mesele olarak gören ulusların olduğunu hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. Al-Ghoul, "Maalesef İsrail işgali ve ablukası nedeniyle çoğu destekçimiz bize maddi yardımda bulunamıyor. Ancak Türk takımının futbolcusu davamıza yönelik duygularını dile getirdi ve bu bizi mutlu etti, moralimizi yükseltti" diye konuştu.