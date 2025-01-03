Gazze'deki İsrail soykırımı Gaziantep'te kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazze'deki İsrail soykırımı Gaziantep'te kınandı

Gazze\'deki İsrail soykırımı Gaziantep\'te kınandı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı Gaziantep'te Cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.

03.01.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı Gaziantep'te Cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.

Gaziantep'teki bazı STK'lar tarafından Ulu Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek şehit olanlar için dua edildi. İsrail ordusunun aylardır saldırdığı Gazze'de devam eden soykırımı kınamak için cami avlusunda toplanan kalabalık tekbir getirdi, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Gaziantep Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Taş, Gazze'deki soykırımın 16 aydır devam ettiğine dikkat çekti. Filistin ve Kudüs davasının sadece Filistin halkının değil, tüm ümmetin davası olduğunu ifade eden Taş, Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısında bulundu. Gazze'nin ümmetin kanayan yarası olduğunu belirten Taş, "Gazze'de yaşanan soykırıma seyirci kalmayanlara selam olsun. Selahaddin-i Eyyubi ve Abdülhamid Han'ın torunlarına selam olsun. Ümmetin kanayan yarası Gazze'de soykırım devam etmektedir. Gazze'de yaşanan zulmün bir benzerine tarih şahitlik etmemiştir. Evleri barkları yıkıldı, ama çelikten iradeleri sarsılmadı. Zorla yerlerinden edildiler, ancak imanları sarsılmadı. Zalime teslimi silah etmediler, her daim dik durdular. Yok olan insanlığın onuru oldular. Derin bir gaflet uykusunda olan insanlığın ve ümmetin uyanmasına vesile oldular. Sarsılmaz bir iman ve tam bir teslimiyetle Allah'a sığındılar. Siyonist işgal rejimi, 16 aydır Gazze'ye ateş yağdırıyor. Mazlum bir halk tüm dünyanın gözleri önünde canlı yayınlarda katliamlara maruz kalıyor. Uluslararası toplum ve devletler, tüm baskı araçlarını kullanarak siyonist rejimin katliamlarını durdurmalıdır. Siyonistlerin yayılmacı ve işgalci politikalarına karşı bölgesel ittifaklar kurulmalı, fiili adımlar atılmalıdır. Direnişe askeri, lojistik ve teknolojik destek verilmelidir. Seçimle işbaşına gelmiş olan Hamas, Filistin halkının meşru temsilcisidir. Hamas'ın onayından geçmeyen her türlü karar gayri meşru olup, hiçbir geçerliliği yoktur. Hamas'ın Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki şartları desteklenmelidir. Uluslararası kararlar neticesinde, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, işgalcilerin Gazze'den çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, insani yardımların ulaştırılmasına yönelik söz konusu kararların pratikte yerine getirilmesi için siyonist şer ittifakına karşı baskı yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Basın açıklaması, yapılan dua ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, gaziantep, İsrail, Yerel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'deki İsrail soykırımı Gaziantep'te kınandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 17:29:09. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki İsrail soykırımı Gaziantep'te kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.