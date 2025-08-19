Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 62 Bin 64'e Ulaştı - Son Dakika
Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 62 Bin 64'e Ulaştı

19.08.2025 14:31
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 62,064'e, yaralı sayısı 156,573'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 62 bin 64'e, yaralananların sayısı 156 bin 573'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği ve 343 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Son saldırılar ile İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 64'e, yaralananların sayısının ise 156 bin 573'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 10 bin 518'e kişinin hayatını kaybettiği, 44 bin 532 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımlarında 31 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 197 kişinin yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 996'ya, yaralananların sayısı 14 bin 898'e yükseldi.

Gazze'de 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Bakanlık, son 24 saatte 3 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 112'si çocuk olmak üzere 266'ya yükseldiğini açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

14:17
12:41
