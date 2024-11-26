Gazze İçin Uluslararası Zirve İstanbul'da - Son Dakika
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Gazze İçin Uluslararası Zirve İstanbul'da

Gazze İçin Uluslararası Zirve İstanbul\'da

Türkiye Diyanet Vakfı ve Al Khair Vakfı'nın düzenlediği zirve, 29-30 Kasım tarihlerinde yapılacak.

26.11.2024 11:44
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Türkiye Diyanet Vakfı ve Al Khair Vakfı tarafından " Gazze'nin Geleceği" başlıklı "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi", 29-30 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açış konuşmasını yapacağı zirveye Türkiye'den ve 33 ülkeden 200'den fazla STK temsilcisi katılacak. Büyükelçi, akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazarların da yer alacağı zirvede 35 katılımcı konuşma yapacak.

Dünyanın dört bir yanından Filistin davasına destek veren kuruluşların katılacağı zirveye Türkiye'den de AFAD ve Kızılay gibi önemli STK'lar katılım sağlayacak. Zirvenin hedefleri arasında Gazze'deki krizin derinleşen boyutları, insani müdahale stratejilerinin güçlendirmesi, sürdürülebilir kalkınma projeleri, küresel ölçekte iş birliği ve finansal kaynakların seferber edilmesi konuları yer alıyor.

Birçok önemli hususun ele alınacağı zirvede, "Gazze'nin İnsani Krizi ve Geleceğe Bakış", "İnsani Yardım Müdahalesi ve Acil Çözümler", "Gazze İçin İyileşme ve Sürdürülebilir Stratejiler" ve "Blokajı Sonlandırmak İçin Yenilikçi Stratejiler" konu başlıkları masaya yatırılacak.

Katılımcılara Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde hizmet verilecek zirve, oturumların ardından 30 Kasım'da sona erecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze İçin Uluslararası Zirve İstanbul'da - Son Dakika

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