Gazze İçin Yapay Zeka Destekli Şarkı - Son Dakika
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Yerel

Gazze İçin Yapay Zeka Destekli Şarkı

Sinoplu gurbetçi Bahattin Keskin, Gazze'ye dikkat çekmek için yapay zeka ile şarkı hazırladı.

05.05.2025 17:44
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Gurbetçiden Gazze için yapay zekalı şarkı

SİNOP - Sinoplu gurbetçi Bahattin Keskin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla yapay zeka desteğiyle hazırladığı şarkıyla hem farkındalık oluşturdu hem de boykot çağrısında bulundu.

Almanya'da yaşayan ve aslen Sinoplu olan Bahattin Keskin, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara duyarsız kalmayarak dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Yapay zekaya söz yazdırarak oluşturduğu şarkıyı sosyal medya üzerinden paylaşan Keskin, Filistin halkına destek vermek isteyen herkesi bilinçli tüketim davranışına çağırdı.

Keskin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Almanya'da yaşıyorum. Yıllardan beri Filistin ve Gazze'ye olan saldırıları görüyoruz. Son bir buçuk senedir çok yoğunlaştı. İçimiz yanıyor. Kardeşlerimiz, bebekler, çocuklar katlediliyor. Biz ne yapabiliriz? En azından boykot yapabiliriz. Belirli markaları yememek, içmemek, belirli ürünleri almamak lazım. Almazsak ölmeyiz ama aldığımız için ölen çocuklar var. Lütfen bu konuyu ciddiyetle ve hassasiyetle ele alalım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze İçin Yapay Zeka Destekli Şarkı - Son Dakika

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