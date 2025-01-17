Gazze Protestosu Blinken'in Son Basın Toplantısını Sardı - Son Dakika
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Yerel

Gazze Protestosu Blinken'in Son Basın Toplantısını Sardı

Gazeteciler, Blinken'e Gazze'deki soykırım ve ABD politikasını sert şekilde eleştirdi.

17.01.2025 03:34
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in görevdeki son basın toplantısına, gazetecilerin Gazze protestosu damga vurdu. Blinken'i İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma destek vermekle eleştiren 2 gazetecinin salondan zorla çıkarıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hükümet değişikliği öncesinde görevdeki son basın toplantısını gerçekleştirdi. Blinken'in basın toplantısına, gazetecilerin Gazze protestosu damga vurdu. Blinken'in Gazze konusundaki açıklamalarını yarıda keserek "Gazze'de 300 gazetecinin ABD bombalarının hedefi olduğunu" hatırlatan ABD'li gazeteci Max Blumenthal, "Gazze'de yaşanan bu soykırımın gerçekleşmesine nasıl göz yumdunuz? Mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?" sorularını yönetti. Blinken'e yönelik "Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?" ifadelerini kullanan Blumenthal, görevliler tarafından salondan çıkarıldı.,ü

Salondan yaka paça çıkarıldı

ABD'li gazeteci Sam Husseini ise Biden yönetiminin Gazze politikasını "soykırıma destek" olarak nitelendirerek, "Uluslararası toplum sizi soykırım ve ayrımcılıkla suçladı. Neden Lahey'de yargılanmıyorsunuz?" diye sordu. Güvenlik görevlileri tarafından zorla salondan çıkarılan Husseini, "İsrail'in nükleer silahlarıyla ilgili soruları neden cevaplamıyorsunuz? Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını neden engellediniz? Gazze'de yaşananlar için neden sorumluluk almıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Biden ve hükümetinin basın özgürlüğünden bahsederken gerçekleri soran gazetecilere baskı uyguladığını söyleyen Husseini, canının acıdığını söylemesine rağmen güvenlik görevlilerinin müdahalesinden kurtulamadı. Blinken'in ise gazetecilerin protestoları karşısında sessiz kaldığı görüldü. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze Protestosu Blinken'in Son Basın Toplantısını Sardı - Son Dakika

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