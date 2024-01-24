 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gediz Halk Eğitimi Merkezi Filistinlilere Kıyafet Yardımı Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gediz Halk Eğitimi Merkezi Filistinlilere Kıyafet Yardımı Gönderdi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Filistinlilere destek olmak amacıyla diktikleri kıyafetleri Gazze'ye gönderdi. 17 dikiş kursunda üretilen 2 bin parça kıyafet, yaklaşık bir ay içerisinde hazırlandı ve Filistinlilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Gediz Halk Eğitimi Merkezi Filistinlilere Kıyafet Yardımı Gönderdi
24.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:11
Abone Ol

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Filistinliler için diktikleri kıyafetleri Gazze'ye gönderdi.

Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İsrail'in yaptığı zulme direnen Filistinli vatandaşlara destek olabilmek için 17 dikiş kursunda kursiyerler ve usta öğreticilerin çabaları sonucu yeni doğan seti, pijama takımı, polar battaniye, iç çamaşırı, bere, sweatshirt ve polar ceketin yer aldığı 2 bin parça kıyafet üretti.

500 kursiyerin destekleriyle yaklaşık bir ay içerisinde üretilen kıyafetler titizlikle poşetlenip, kolilere yerleştirilerek Filistinlilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Zalimin Hasmı Mazlumun Hamisiyiz, zor zamanların en önde gelen üretim kurumlarından biri olduklarını dile getiren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy, "Ekim ayından bu yana devam eden Filistin-İsrail savaşında, birçok insani haktan mahrum bırakılan Filistinlilerin yaşam mücadelelerine katkı sağlamak istedik. 1 ay gibi kısa sürede elimizden geldiğince günlük kullanım için üretebildiklerimizi ürettik. Halk Eğitim Merkezi olarak onların ihtiyaçlarını karşılamak adına bütün dikiş kurslarımızda kursiyer ve hocalarımızın destekleri ile kıyafet dikip Filistin'e gönderdik" dedi.

Müdür Arısoy, "Üretim esnasında verdikleri desteklerden dolayı başta ilçe Kaymakamı Hakan Alkan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur'a ve idarecilerimiz, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimize emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Halk Eğitimi Merkezi, Kütahya, Gazze, Gediz, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gediz Halk Eğitimi Merkezi Filistinlilere Kıyafet Yardımı Gönderdi - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: Gediz Halk Eğitimi Merkezi Filistinlilere Kıyafet Yardımı Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement