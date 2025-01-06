Gemlik Gazeteciler Cemiyeti'nde Kongre Heyecanı - Son Dakika
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Gemlik Gazeteciler Cemiyeti'nde Kongre Heyecanı

Gemlik Gazeteciler Cemiyeti\'nde Kongre Heyecanı

Gemlik Gazeteciler Cemiyeti 1. Olağan Genel Kurulu Cius AVM'de yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Kurucu Başkan Erkan Zambak tekrar başkan seçildi. Genel kurulda cemiyetin yetkilendirilmesi ile basın çalışanlarının güç birliğinin vurgulandığı bir çatı oluşturuldu.

06.01.2025 10:05  Güncelleme: 10:07
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Gemlik Gazeteciler Cemiyeti'nde kongre heyecanı yaşandı

Gemlik Gazeteciler Cemiyeti 1. Olağan Genel Kurulu cemiyetin Cius AVM'de bulunan GGC Toplantı Salonu'nda cemiyet üyesi gazetecilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını dernek yöneticisi Serkan Kaynar'ın yaptığı toplantıda, divan başkanlığına Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ömer Faruk Demirok, başkan vekilliğine Bursa Çağdaş Gazeteciler Derneği yöneticisi ve Bursa Hakimiyet Gazetesi yazarı Namık Göz, divan yazmanlığına ise Bursa Gazeteciler Cemiyeti yöneticisi ve Bursa Tuna Gazetesi imtiyaz sahibi Musa Öztürk seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurulda, cemiyetin federasyonlarda katılarak Gemlik'i temsil edebilmesi için yönetim kuruluna yetki verildi. Tek liste ile gidilen seçimde Kurucu Başkan Erkan Zambak cemiyet başkanlığına seçildi. Zambak genel kurulda yaptığı teşekkür konuşmasında, kendisine gösterdikleri teveccüh için delegelere teşekkür ederken, cemiyetin kuruluşunda görev alan ve cesur yürekler olarak nitelendirdiği dokuz kişilik kurucular kurulundaki isimlere ayrıca şükranlarını sundu.

Cemiyetin henüz genç bir oluşum olmasına karşın, üyelerinin her birinin başkanlık yapabilecek kapasitede, başarılı ve çok deneyimli gazeteciler olduğunu söyleyen Zambak, kuruluşundan bugüne altı aylık süreçte yapmış oldukları faaliyetleri hatırlatarak, "Bu genel kurul ile birlikte artık cemiyetimiz basın çalışanlarının güç birliği yapacağı, ortak akılla hareket edeceği bir çatı hüviyetini kazanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Olağan genel kurul sonrası cemiyet üyeleri Atatepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte bir araya geldiler. Yemeğe Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu da katıldı.

Olağan genel kurulda dernek kurullarına şu isimler seçildi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Hurşit Topal, Gencay Yılmaz, Serkan Kaynar, Serhat Seferoğlu ve Ömer Faruk Demirok

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Hasan Bozbey, Namık Göz, Caner Karcı, Osman Sezgiç, Berat Dursun - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik Gazeteciler Cemiyeti'nde Kongre Heyecanı - Son Dakika

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