Genç Endodontistler Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Genç Endodontistler Sempozyumu Başladı

Genç Endodontistler Sempozyumu Başladı

Zonguldak'ta düzenlenen sempozyum, sağlık alanında önemli çalışmalar sunacak.

08.11.2024 09:34
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türk Endodonti Derneği iş birliğinde düzenlenen "Genç Endodontistler Konuşuyor" sempozyumu, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türk Endodonti Derneği iş birliğinde BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezinde 7-9 Kasım 2024 tarihleri arasında sürecek "Genç Endodontistler Konuşuyor" başlıklı sempozyumun açılış töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Senatörler, Türkiye Endodonti Derneği Başkanı Prof. Dr. Hesna Sazak Öveçoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin kuruluşunun 100. Yılı münasebetiyle hazırlanan "100 Yılın Hikayesi" başlıklı video ile devam etti. Video gösteriminin ardından BEUN Devlet Konservatuvarı tarafından müzik dinletisi icra edildi. Büyük beğeni toplayan dinletinin ardından sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan BEUN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sibel Koçak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sağlık alanında gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek sempozyumun düzenlenmesinde katkılarını sunan başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere Türk Endodonti Derneğine, akademisyenlere ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Dekan Prof. Dr. Koçak'ın ardından kürsüye çıkan Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, "Genç Endodontistler Konuşuyor sempozyumu endodonti alanında nitelikli bilimsel çalışmaların ve vaka sunumlarının yapılacağı bir etkinlik olmasının yanında akademisyenlerimizin kariyer yolculuğunda da önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başta olmak üzere Türk Endodonti Derneği yönetimine, meslektaşlarıma ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini dile getirdi.

Türk Endodonti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Hesna Sazak Öveçoğlu ise BEUN'da böyle bir sempozyum münasebetiyle akademisyenler ve geleceğin hekim adaylarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Endodontinin sağlık alanında kapsadığı mühim yere vurgu yapan Öveçoğlu, sempozyumun hem akademisyenler hem de katılım gösteren öğrenciler açısından verimli olacağını umduğunu belirterek sempozyumun düzenlenmesinde katkı gösteren başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere Türk Endodonti Derneği üyelerine, katılım gösteren akademisyenlere ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.

Öveçoğlu'nun ardından BEUN Rektörü ve sempozyum onursal başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer kürsüye çıktı. Rektör Özölçer, Batı Karadeniz'in sağlık üssü olan BEUN Hastanesini sadece sağlık merkezi olarak değil aynı zamanda toplum sağlığı ve sağlık turizmi açısından da bölgenin müstesna merkezi haline getirmek için çalıştıklarını dile getirerek, alanında uzman akademisyenler ile geleceğin genç hekimlerini bir araya getirebilmek için gerçekleştirilen sempozyumdan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Sözlerine, akademik bilgi birikimini güçlendirmek yanında üniversiteler olarak toplumsal bilgi üretme sorumlulukları da olduğunu ekleyen Rektör Prof. Dr. Özölçer, "Genç Endodontistler Konuşuyor" başlıklı sempozyum vesilesiyle bu görevi yerine getiriyor olmalarından duydukları gururu aktararak sempozyumun düzenlenmesinde katkısı olan Türk Endodontistler Derneğine, akademisyenlere, öğrencilere ve katılımcılara teşekkürlerini sundu. Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından sempozyum açılış töreni, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in sempozyum düzenleme kuruluna teşekkür belgesi takdiminde bulunmasıyla son buldu.

"Genç Endodontistler Konuşuyor" başlıklı sempozyum, 7-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek oturumlarla devam edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç Endodontistler Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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