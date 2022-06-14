Genç, İstanbul'daki tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak canına kıydı - Son Dakika
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Genç, İstanbul'daki tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak canına kıydı

14.06.2022 01:16

Stajyer avukat olduğu öğrenilen Tugay Çeliktenyıldız isimli genç, İstanbul'daki tarihi Galata Kulesi'nde çıkarak intihar etti. Genç avukatın intihardan önce 112 ekiplerini arayarak aşağıya atlayacağını söylediği öne sürüldü.

İddiaya göre, Galata Kulesi'ne sabah saatlerinde gelen 23 yaşındaki stajyer avukat Tugay Çeliktenyıldız, kulenin üst katına çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp aşağıya atlayacağını söyledi.

KENDİNİ KULEDEN AŞAĞI BIRAKTI

Genç adam bir süre sonra kuleden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

23 yaşındaki stajyer avukat Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı.

23 yaşındaki stajyer avukat Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti
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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç, İstanbul'daki tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak canına kıydı - Son Dakika

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