Gençler Bilecik\'te Tarihi Yerleri Keşfetti

Bilecik'te "Kayı Boyunun İzinde Göç Yolları" projesi kapsamından Bitlis'in Ahlat ilçesinde gençler ilin tarihi yerlerini gezdiler.

Söğüt Belediyesinin ev sahipliğinde "Kayı Boyunun İzinde Göç Yolları" projesi kapsamından Ahlat'tan gelen öğrenci grubu ve görevlilerini ilk olarak Osmanlı Devletini kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Boyu Aşireti Lideri Ertuğrulgazi Türbesi'nin ziyaret etti. Heyete Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'da eşlik ederken, "Geçmişin izlerini bugünün gençliğiyle buluşturmayı amaçlayan bu kültürel değişim programı sayesinde, gençlerimiz hem tarihimizi yerinde öğreniyor hem de yeni dostluklar kuruyor. Misafir öğrencilerimize ilçemizi tanıtacak çeşitli etkinlikler ve geziler düzenlenerek, bu anlamlı ziyaretin unutulmaz hatıralarla tamamlandı" dedi.

Heyet türbe ziyaret sonrası Hamidiye Cami, Dursun Fakıh Türbesi, Kaymakam Çeşmesi, Türk Büyükleri Abidesi ve Hamidiye İdadisi gezdi. - BİLECİK