Gençler Camide Buluşuyor! - Son Dakika
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Yerel

Gençler Camide Buluşuyor!

Gençler Camide Buluşuyor!

Köyceğiz'de gençler, 5 Ekim 2024'te yatsı namazında Toparlar Merkez Camiinde buluşacak.

05.10.2024 11:23
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gençler ile 5 Ekim 2024 Cumartesi günü yatsı namazında 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' projesi kapsamında Toparlar Merkez Camiinde buluşulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle tüm Türkiye'deki gençleri 5 Ekim 2024 Cumartesi günü yatsı namazında 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşturuyor.' Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; "Camilerin hayatın merkezinde konumlandırılmasını temin etmek, toplumun tüm kesimlerinin cami ve cami hizmetleriyle bağının güçlenmesini sağlamak, milli ve manevi değerlere sahip bir toplum inşa etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Köyceğiz Müftülüğü 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' programı düzenlemiş olup kız-erkek tüm gençleri 5 Ekim 2024 cumartesi günü yatsı namazında Toparlar Merkez Camiinde buluşmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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