Gençler İçin Yapay Zeka Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Gençler İçin Yapay Zeka Eğitimi Protokolü İmzalandı

Gençler İçin Yapay Zeka Eğitimi Protokolü İmzalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yapay zeka eğitimi için iş birliği protokolü imzaladı.

06.10.2024 13:48
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapay zekanın günümüzün büyüyen bir gerçeği olduğunu belirterek, "Yapay zeka alanı, 860 tane yurdumuzdaki yaklaşık 970 bine yakın öğrencimizin, teknolojiyi kullanmak isteyenlerin varabilecekleri bir platform olacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinde, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin yapay zeka eğitimlerine yönelik iş birliği protokolü imzaladı. TEKNOFEST alanında yapılan imza töreninden sonra konuşma yapan Bakan Bak, imzalanan protokolün gençler için çok önemli olduğunu belirterek, "Yapay zeka günümüzün büyüyen bir gerçeği. Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, E-Devlet kapısı yaklaşık 8 binden fazla hizmeti vatandaşımıza ulaştırıyor. Tabii bunu destekleyecek üretim de gerekiyor. Gençlerimizin bu sürecin içerisinde olması gerekiyor. Biz de gençlerimizin yapay zekayla ilgili eğitimlerinde Dijital Dönüşüm Ofisiyle iş birliği yapmak istiyoruz. Gençlik merkezlerimizde atölyelerimi başta olmak üzere teknolojik sınıflar var. Teknolojik sınıflarda gençlerimiz pek çok şeyi öğreniyor ama bunlar yeterli değil. Bizim ne yapmamız lazım; gençlerimizin dijital süreci, dijital hayatı özümsemesi gerek. Yeni jenerasyon bunu hızlıca yapacak. Artık her şeyi bir telefonun içinden yaptığımız planlamalarla pek çok şeyle yapabiliyoruz. O yüzden bunu önemsiyoruz. Biz de Bakanlığımızın çerçevesinde yapay zekayı aktif bir şekilde kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Burada pek çok eğitim veriyoruz, bu eğitimlerin içerisinde de yine yapay zekanın aktif bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Ben Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Yusuf Bey'e, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bakanlığımız adına da bu süreci takip eden Bakan Yardımcımız Doktor Sefa Koçoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gençlik merkezlerimizde bu eğitimler verilecek. Gençlik kamplarımızda, yurtlarımızda eğitimler verilecek. Gerçekten 860 tane yurdumuz var. Yaklaşık 970 bine yakın öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden, teknolojiye ilgi duyanların, teknolojiyi kullanmak isteyenlerin burası varabilecekleri bir platform olacak. Ben herkese teşekkür ediyorum."

Dijitalin yüzyılının Türkiye Yüzyılı olacağını anlatan Bakan Bak, "Dijitalde yazılımcılar, güçlü teknoloji, milli teknoloji görüyoruz; hepimiz burada şahidiz. Gençlerimizin ilgisi çok yüksek. Savunma sanayiinden ulaştırmaya, internete, uzay sanayisi başta olmak üzere pek çok alanda inanılmaz bir gelişme var Türkiye'de. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim önümüzü de açıyor, gençlerin elini açıyor, gençlerin teknolojisiyle buluşması için her türlü desteği veriyor. Yine buradaki katılım gösteren 130'a yakın kuruma, bakanlıklarımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Bölgesinde güçlü bir Türkiye istiyoruz. Teknolojisiyle, dijital yaşamıyla, dijital dönüşümüyle, yapay zekasıyla, insan makinenin konuştuğu güçlü bir Türkiye istiyoruz. Savunma sanayisi gelişen, güçlü bir Türkiye. İşte bunun için de gençlerimizin çok iyi teknolojik eğitime ihtiyaç var. İnşallah bu başarılı bir protokol oluyor. Başarılarının sonuçlarını hep beraber görürüz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençler İçin Yapay Zeka Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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