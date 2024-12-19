Gençler KYK Burslarını Protesto Etti

Yerel

(İZMİR)- CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, üniversite öğrencilerine verilen KYK bursları ve kredilerin az olduğuna dikkat çekerek, "Artık bizler azla yetinmek istemiyoruz. Yerel yönetimlerde başardığımızı ülkemizde de başarabiliriz. Bu güzel ülkenin eşit ve onurlu yurttaşları olarak layık olduğumuz şekilde yaşamak istiyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Gençlik Kolları, üniversite öğrencilerine verilen KYK bursları ve kredilerle ilgili Ege Üniversitesi Kampüsü girişinde basın açıklaması yaptı. CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, yaptığı açıklamada, 9 Aralık tarihinden bu yana TBMM'de devam eden 2025 yılı bütçe görüşmelerinin de yarın tamamlanacağı belirterek, "Bugün konuşmak zorundayız. Çünkü siyaset bütçe hakkı üzerine yapılır. Çünkü bütçe bir iktidarın tercihlerinin en açık göstergesidir. Bizler bu bütçeyi incelediğimizde şunu görüyoruz: Bu bütçede gençlere yer yok. Bu bütçede öğrencilere yer yok. Bu bütçenin, son 21 yılda milleti yoksullaştıran, gençleri işsizleştiren, emeği ucuz iş gücü haline getiren, gelir adaletsizliğini büyüten bütçelerden hiçbir farkı yok" diye konuştu.

Gençlerin talepleri burada

"İktidarın tercihi yine gençler değil" diyen Çelik açıklamasında şunları dile getirdi:

"Gençler için, öğrenciler için bu bütçenin özeti şudur: Günlük harcaması 21,5 milyon olan saray; gençlere 3 bin TL ile geçinin diyor. Her akşam yatmadan önce manda yoğurduna Medine hurması doğrayıp, içine kestane balı ve yulaf atmayı önerenler; gençlere bir simit bir çayla karnınızı doyurun diyor. Yeni yurtlar inşa etmeksizin 4 kişilik odaları 6 kişiye, 6 kişilik odaları 8 kişiye çıkararak kapasiteyi artırdık masalı anlatanlar; gençlere koğuş sistemine razı olun diyor. Bugün buraya duymadığınız sesleri getirdik. Kulak tıkadığınız çığlıkları, yüz çevirdiğiniz yüzleri getirdik. 'Geçinemiyoruz' diyen gençlerin sesi buradadır. 'Barınamıyoruz' diyen öğrencilerin sesi buradadır. İhmalkarlıklarınız sonucu, düşen asansörde can veren Zeren'in çığlıkları buradadır. Cemaat yurduna mahkum bıraktığınız, baskılara dayanamayıp canına kıyan Enes'in yüzü buradadır. Bu sesleri, bu çığlıkları duyun. Bu yüzlere iyi bakın. Gençlerin talepleri tam da buradadır. Aynı acıları bir daha yaşamak istemiyoruz.

"Başka bir bütçe, başka bir gelecek mümkün"

Açıkça ifade ediyoruz; koğuş sistemine razı değiliz. Güvensiz yurtlarda, ihmalkarlıklarınız sonucu can vermeye razı değiliz. Sağlıklı beslenmek en temel hakkımız. Bugün KYK yurtlarının kapasitesi üniversite öğrencilerinin yalnızca beşte birine ancak yetiyor. Özel yurtlara servet ödemek, cemaat yurtlarına muhtaç kalmak istemiyoruz. Güvenli, sağlıklı, insanca yaşanılabilir öğrenci yurtları hakkımız. 3 bin TL bursla, ders çalışmamız gereken gecelerde ayın sonunu nasıl getireceğimizi düşünmek istemiyoruz. Geçinebileceğimiz burslar hakkımız. Başka bir bütçe, başka bir gelecek mümkün. Gençlere değer veren, bu milletin kaynaklarını dar bir zümre için değil bu ülkenin gençleri için kullanacak bir irade mümkün.

"Artık bizler azla yetinmek istemiyoruz"

Birlikte aşmamız gereken ortak dertlerimiz var. Güzel yaşamayı, kıymet görmeyi, geleceğimizi kurmayı hak ediyoruz. Bizi 'ancak bu kadarının olabileceğine' inandırmak istiyorlar. Oysa gördük ki istenirse; kaliteli yurtlarda 2 kişi kalmak da mümkünmüş. Kent lokantalarında uygun fiyata doymak da mümkünmüş. Festivaller ve şenlikler yapmak, birlikte neşelenmek de mümkünmüş. Daha çok burs, daha çok imkan, daha kaliteli kütüphaneler mümkünmüş. Kariyer fırsatlarını çoğaltmak hiç de zor değilmiş. Bunların hepsini yerel yönetimlerimizde başardık. Gençler için başka bir hayatın mümkün olduğunu gösterdik. ve artık bizler azla yetinmek istemiyoruz. Yerel yönetimlerde başardığımızı ülkemizde de başarabiliriz. Ülkemizi çok seviyoruz. Bu güzel ülkenin eşit ve onurlu yurttaşları olarak layık olduğumuz şekilde yaşamak istiyoruz. Dar bir zümrenin elinde çarçur edilen kaynakları, yeniden biz gençler için kullanacak iradeyi iktidara taşımak üzere sağlam adımlarla yürüyoruz. Sen de gel, adımlarımıza bir yenisi eklensin. Daha güçlü yürüyelim. Gel, sesimize ses kat. Daha gür çıksın sesimiz. Gel, layık olduğumuz ortak geleceği hep birlikte kuralım. Parasız ve bilimsel bir eğitime ulaşabildiğimiz; kamuda liyakatin esas, emeğin değerli, adaletin hakim olduğu; kendimizi genç hissettiğimiz, geleceğe umutla bakabildiğimiz özgür ve güzel günler hayal değil. Yanı başımızda. Umutsuz değiliz. Umut var. Umut burada."