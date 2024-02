Gençleri sporla buluşturan \'Mahallemde Maç Var\' turnuvasında ilk düdüğü Ümit Öztürk çaldı

Yerel

DENİZLİ - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, mahalle bilincini güçlendirmek ve sporu tabana yaymak hedefiyle düzenlediği "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası, Trendyol Süper Lig hakemi Ümit Öztürk'ün çaldığı ilk düdük ve protokolün yaptığı vuruşla başladı.

Denizli'de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak sağlıklı ve pozitif etkinliklerle buluşmalarını sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Merkezefendi Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Denizli Sanayi Odası'nın destek verdiği "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvasında ilk düdük çaldı. Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda Kuşpınar ile Goncalı Karakova arasında oynanan açılış maçının ilk düdüğünü Trendyol Süper Lig hakemi Ümit Öztürk çalarken, başlama vuruşunu ise Vali Ömer Coşkun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptı.

Takımlar dostluk ve rekabet duygularını bir arada yaşatacak

Sporu tabana yaymayı, gençler arasında spor bilincini artırmayı ve mahallelerdeki huzur ile güven ortamını geliştirmeyi hedefleyen projede, turnuvaya katılacak olan takımlar mahallelerini temsil ederek dostluk ve rekabet duygularını bir arada yaşatacak. Turnuvada 50 mahalle takımı 8 grupta mücadele edecek. Gruplardan çıkmayı başaran takımlar yarı final ve final müsabakası oynayacak. Turnuva sayesinde gençlerin kötü arkadaşlıklardan ve alışkanlıklardan uzak durmaları da teşvik edilecek.

Mahallemde Maç Var turnuvasında yer alan takımların tüm malzeme ihtiyaçlarını karşılayan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Bu projede yer almak bizim için önemli bir projeydi. Emniyet Müdürümüzün katkılarıyla, emniyet teşkilatımızın çabalarıyla bu proje oluşturuldu. Bizlerde projenin başından beri üzerimize düşen görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Ekonomiye olduğu kadar Denizli'mizin geleceğine ve gençlerimize destek vermek bizim için önemli bir sorumluluk" dedi.

Yavuz Sağdıç: "970 genç turnuvada buluştu"

"Mahallemde Maç Var" futbol turnuvasının gençlerin toplumsal bağlarını güçlendirme ve mahalle kültürünü canlandırma hedefiyle düzenlendiğini belirten İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da "İlimizde bulunan mahallelerden katılım şartlarını karşılayarak müracaat eden toplam 970 gencimiz 50 takım kurarak projemize dahil oldular. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Denizli Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde her takımımıza iki antrenör planladık. Her takımımıza bir sorumlu komiser görevlendirdik. Takımlarımızın başkanlık görevini de muhtarlarımız üstlendi. İl hakem kurlumuz her müsabakaya 3 hakem atayarak turnuvamızın esas parçalarından birini üstlenmiştir. Denizli Büyükşehir, Pamukkale Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü uhdesinde bulunan 8 statta grup maçları oynanacak. Buna takiben eleme usulü çeyrek final ve yarı final müsabakaları oynanacaktır. Final müsabakasını büyük bir coşkuyla Denizli Atatürk Stadyumu'nda yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Osman Zolan: "Gençlik bizim en büyük gücümüz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve birlikte spor yapabilmeleri adına birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise şöyle konuştu:

"Gençlik bizim en büyük gücümüz. Gençlere her türlü imkanı vermek gerekiyor. Biz Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 22 branşta gençlerimizin spor yapmaları için bir çok imkanı seferber ediyoruz. Şehirleşme bilincinin en üst noktalara geldiği bu günlerde çocuklarımızı bir araya getirmek, mahalleleri bir araya getirmek, gençlerin yeni arkadaşlıklar kurmaları noktasında çok önemli"

Ömer Faruk Coşkun: "Bu proje güzel bir başlangıç olacak"

Projenin spor bilincinin artırılması ve mahallelerdeki huzur ile güven ortamının geliştirmesi adına büyük anlam taşıdığına dikkat çeken Vali Ömer Faruk Coşkun da "İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak, sağlıklı gelişimlerine destek vermek, mahalle kültürünü yaşatmak, gençlerimizin mahallelerine olan aidiyetini güçlendirmek amacıyla 'Mahallemde Maç Var' projesi İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilmiştir. Mahallemde Maç Var projesinin güzel bir başlangıç olacağına, gençlerimizin sağlıklı ve sosyal gelişimine büyük oranda destek vereceğine bununla birlikte ilerleyen yıllarda da devam edecek bir proje olacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Mahallemde Maç Var turnuvasının açılış törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Hıdır Ayçiçek, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli milletvekilleri, STK ve meslek kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve sporcular katıldı.