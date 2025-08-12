Gençlik Geleceğin Teminatı - Son Dakika
Gençlik Geleceğin Teminatı

12.08.2025 10:26
HAK-İŞ, gençleri geleceğin mimarı olarak destekleyecek adımlar için mücadele ediyor.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, gençliği sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin mimarı olarak görüyor; daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için gençlerin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Arslan, açıklamasında gençliği yalnızca bugünün değil geleceğin de teminatı olarak gördüklerini anlatarak, daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin, genç ve dinamik nüfusuyla önemli bir stratejik avantaja sahip olduğunu aktaran Arslan, "TÜİK'in 2024 yılı 'İstatistiklerle Gençlik' verilerine göre, Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 14.9 ile Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin ortalamasının oldukça üzerindedir. Bu demografik yapı, ülkemize hem büyük bir fırsat hem de önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Gençlerin nitelikli ve erişilebilir eğitime kavuşmaları, güvenceli ve insan onuruna yakışır işlerde çalışma imkanına sahip olmaları, alınan ücretlerin adil olması ve sendikal haklarını özgürce kullanabilmeleri, yalnızca bireysel bir kazanım değil; sosyal barışın, ekonomik üretkenliğin ve toplumsal adaletin vazgeçilmez temel taşlarıdır. HAK-İŞ olarak, gençliğin bu haklara eksiksiz erişmesi için toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebildiği, emeğin ve hakkaniyetin esas alındığı bir çalışma hayatı için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gençler için kalıcı ve güvenceli çözümler hayata geçirilmelidir"

Son yıllarda ülkede işsizlik oranlarında düşüş yaşandığına dikkati çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜİK'in 'İstatistiklerle Gençlik 2024' raporuna göre bu oran yüzde 22.9'dur. Bu durum, genç nüfusun önemli bir bölümünün eğitim süreçlerine ve iş gücü piyasasına aktif şekilde katılamadığını ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan tablo, gençlerin eğitim ile iş dünyası arasında köprü kuran politikalara, nitelikli mesleki eğitime ve yeni istihdam alanlarına duyduğu acil ihtiyacı açıkça göstermektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak; gençlerin güvenceli istihdam imkanlarına erişebildiği, eğitimle çalışma hayatı arasında köprü kuran politikaların hayata geçirildiği, örgütlenme haklarının önünün açıldığı bir gelecek için mücadele ediyoruz. HAK-İŞ olarak, gençlerin sendikal haklarını tanımaları, savunmaları ve sendikal yapılarda aktif rol üstlenmeleri için kararlılıkla çalışıyoruz. Sendikal hareketin devamlılığının, gençlerin bu harekete dahil olmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz."

Gençlerin sendikal yapılarda daha aktif görev almalarını teşvik eden projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Genç işçilerin sendikal yapılarda daha görünür olması için çalışmalar yürütmekteyiz. Gençlik Farkında Proje Yarışmalarımız, staj programlarımız ve üniversitelerle kurduğumuz güçlü iş birlikleriyle gençlerin gelişimine ve sendikal bilinçlenmesine katkı sağlama çalışmalarımızı her geçen gün artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda, HAK-İŞ bünyesindeki Gençlik Komitemiz aracılığıyla genç emekçilerin sesini güçlendirmeye, karar alma süreçlerine katılımlarını artırmaya ve sendikal hareketin geleceğini gençlerle birlikte inşa etmeye devam ediyoruz. Gençler yalnızca iş yaşamında değil, sosyal hayatın tüm alanlarında da eşit haklara sahip olmalıdır. Barınma, eğitim, sağlık, ulaşım ve dijital erişim gibi temel hizmetlere erişimde karşılaştıkları sorunlar görmezden gelinemez. Hayatlarının en verimli döneminde potansiyellerini gerçekleştirmekte zorlanan gençlerin, ülkesinde kalıp üretken bireyler olarak topluma katkı sunmalarını sağlayacak, yaşam kalitelerini artıracak genç dostu sosyal projeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye'nin yarınlarının gençlerle şekilleneceğine olan inancımızla, emeğin değerinin bilindiği, gençliğin hak ettiği yaşamı kurabildiği, güvenceli ve onurlu bir çalışma hayatı için mücadelemize güçlü bir şekilde devam edeceğimizi ifade ediyor, Dünya Gençlik Gününü Kutluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

