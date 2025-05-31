Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Açıklaması - Son Dakika
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Yerel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Açıklaması

31.05.2025 15:39
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Veliefendi Yüzme Havuzunun açılışında 'Terörsüz Türkiye' projesine vurgu yaparak "Cudi'de 4. Tenis Turnuvası yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Veliefendi Yüzme Havuzunun açılışında 'Terörsüz Türkiye' projesine vurgu yaparak " Cudi'de 4. Tenis Turnuvası yapıldı. Artık dağlarda roket sesleri yerine raket sesleri var. Gençlerimizin eğlencesi var, coşkusu var" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan Veliefendi Yüzme Havuzunun açılışı gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. Bakan Bak'a İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, protokol üyeleri, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

"Zeytinburnu'muzun üçüncü yüzme havuzunu hizmet açıyoruz"

Zeytinburnu'nda üçüncü yüzme havuzunun açıldığını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Ben ortalama iki ayda bir buradaki şantiyeyi ziyaret ettim. ve her geldiğimde böyle bir devletimiz olduğu için gurur duydum. Büyük bir mühendislik eseri yerin altına yara olimpik bir yüzme havuzunu yerleştirdik. Bugün Zeytinburnu'muzun üçüncü yüzme havuzunu hizmet açıyoruz. Zeytinburnu'nda bundan önce iki yüzme havuzu vardı. Birisi Merkezefendi'de diğeri Beştelsiz' de burası büyük bir ihtiyaçtı. Bu bölgenin yüzme havuzu ve doğrusu hemşerilerimden yüzme havuzu talebini karşılamak üzere büyük bir müracaat büyük bir baskı altındaydık. O bakımdan Kaymakamlığın alt bölgesi için bu yüzme havuzunun büyük bir ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum güzel Zeytinburnu'muza hepinize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında 12 milyon vatandaşın yüzme öğrendiğini söyledi.

Türkiye'de spor devrimi yaşandığını söyleyen Bakan Bak, "Sporun birleştirici gücü bizim için önemli. İfade ettiğimiz gibi Türkiye çapında Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde yaklaşık 12 milyon insanımıza bunları büyük bir çoğunluğu gençlerimize yüzme öğrettik. Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi, sporcu olması, sporla gençliğe büyük destek vermesi bizler için çok kıymetli. Türkiye'de bir spor tesisi devrimi gerçekleşmektedir. Türkiye'nin dört bir yanında en ücra köşelerine kadar sağlar basketbol tesisleri, yüzme havuzları, atletizm pistleri, stadyumlar 38 tane stadyum yaptık UEFA standartlarında 4 tanesinin inşaatı devam ediyor dört tanesinin proje çalışmaları yürütülüyor" dedi.

"Artık dağlarda roket sesleri yerine raket sesleri var"

Şırnak'ta düzenlenen tenis turnuvasıyla Türkiye'de terörsüz dönemin başladığına dikkat çeken Bakan Bak, "Geçen hafta Şırnak Cudi'deydim. Cudi'de 4. Tenis Turnuvası yapıldı. Artık dağlarda roket sesleri yerine raket sesleri var. Gençlerimizin eğlencesi var, coşkusu var. Bu noktada terörsüz Türkiye projesinde Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her zaman ifade ettiği gibi en önemli projesinde yanındayız. Bu noktada herkese görev düşüyor" şeklinde konuştu.

"Çocuklarınızı alıp bu spor tesislerine getirin"

Ailelere seslenerek çocukların spor yapmalarına öncü etmeleri gerektiğini ifade eden Bakan Bak, "Ailelerimize şu iki önemli başlığa dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. Gençlerimizin bağımlılıktan uzak durmasını sağlamanız gerekiyor. Bunun için ailelere, anne ve babalara görev düşüyor. Çocuklarınızı alıp bu spor tesislerine getirin. Türkiye'de en çok ailelerden dönüş aldığımız hizmet alanı yüzme havuzlarıdır. Aileler çok mutlu, dedeler, nineler, torunlarını izlemeye geliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Fast food denilen değişik yiyecekler ve kontrolsüz beslenme nedeniyle obez bir toplum haline gelmeye başladık"

Gençlerin beslenme konusunda dikkatli olmadıklarını söyleyen Bakan Bak, egzersiz ve spor yapmanın önemli olduğunu ifade etti. Bakan Bak, "Obeziteyle mücadele çok önemli. Fast food denilen değişik yiyecekler ve kontrolsüz beslenme nedeniyle obez bir toplum haline gelmeye başladık. O yüzden hareket etmemiz lazım, yürümemiz lazım. Bu nedenle de spor tesislerine ihtiyacımız var" cümlelerini kullandı.

"Şu anda yarı olimpik ve olimpik havuz olmak üzere 800 tane havuz bitirdik"

Tamamlanan yüzme havuzu sayısından bahseden Bakan Bak, konuşmasına, " Van'da 17 tane yüzme havuzu var. Urfa'ya 5 tane yüzme havuzu yapıyoruz. Diyarbakır'a yüzme havuzu yapıyoruz. Erzurum'a yapıyoruz her tarafa yapıyoruz. İşte şu anda yarı olimpik ve olimpik havuz olmak üzere 800 tane havuz bitirdik. 200 tanesinin inşaatı devam ediyor, o da yapılıyor işte bütün bunların hepsi bu ülkenin çocukları için bu gençler için işte bu spor devrimini bize sağlayan destek cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde devam etti.

"Aslında bu eserler yapıldıktan sonra bize düşen bunların verimli şekilde kullanılması"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bakanımızın destekleriyle belediyelerimiz, gençlik sporun kendi birimleri, valilik diğer kamu, kurum ve kuruluşları bu eserleri yapıyor. Aslında bu eserler yapıldıktan sonra bize düşen bunların verimli şekilde kullanılması. Her birinizle ayrı ayrı konuştuğumuzda kimi zaman çocuklarınızın spor yapmasında isteğini dile getiriyorsunuz. Kimi zaman komşularınızın kötü alışkanlıklarına dile getiriyorsunuz kimi zaman farklı istemediğimiz bağımlılıkları dile getiriyorsunuz. Aslında hiç kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Çocuklarımız spor yaptığında kitap okuduğunda, yeteneklerine göre bir enstrüman çaldığında daha da sosyalleştiğinde bu olumsuzlukların bir kısmı kendiliğinden ortadan kalkacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yüzme havuzunun açılışı kurdele kesimiyle gerçekleşti. Açılışın ardından bakan ve protokol üyeleri, yüzme havuzunu inceledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Açıklaması - Son Dakika

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