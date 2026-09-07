Germencik Belediyesi okul bahçelerinde temizlik çalışması başlattı - Son Dakika
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Germencik Belediyesi okul bahçelerinde temizlik çalışması başlattı

Germencik Belediyesi okul bahçelerinde temizlik çalışması başlattı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde belediye ekipleri okul bahçeleri ve çevrelerinde temizlik çalışması yapıyor. Başkan Burak Zencirci'nin talimatıyla başlatılan çalışmaların eğitim dönemi boyunca sürdürüleceği belirtildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarda hazırlıklar hız kazandı. Germencik Belediyesi ekipleri, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerine başlaması amacıyla okul bahçeleri ve çevrelerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki okulların bahçe ve çevrelerinde temizlik yapılıyor. Ekipler, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul çevrelerini öğrenciler için daha temiz ve düzenli hale getiriyor. Çalışmalarla öğrencilerin eğitim yılına temiz ve sağlıklı ortamlarda başlamalarının hedeflendiği belirtildi. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının eğitim öğretim dönemi boyunca da sürdürüleceği ifade edildi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, geleceğin umudu olan çocukların daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerimizin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerine başlamaları için okullarımızın bahçe ve çevre temizliği çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin umudu olan evlatlarımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik Belediyesi okul bahçelerinde temizlik çalışması başlattı - Son Dakika

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