Hamburger köftesinden sakatat, lahmacundan taşlık çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Yayınlanan listeye sofralardan eksik olmayan 34 yeni ürün eklendi.

Bazı firmaların daha ucuza üretebilmek için vatandaşa sattıkları köftenin içinde sakatat, kıymalı pidede tavuk eti tespit edildi. Listede kırmızı toz biberden kekiğe, kaşar peynirinden tereyağına, baldan sumağa kadar birçok ürün yer aldı.

HAMBURGER KÖFTESİNDE SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Son ifşa listesinde Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren "Baget Burger" işletmesinin sattığı hamburger köftesinde sakatat tespit edildiği ifade edildi. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren "Devecioğlu Esnaf Lokantası"nda ise satılan pideden kanatlı hayvan eti çıktığı tespit edildi.

KIYMALI PİDEDEN KANATLI HAYVAN ETİ ÇIKTI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren "Sar Kebap"da terbiyeli dana etinde kanatlı hayvan eti tespit edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet gösteren "Meşhur Pide Salonu-Meryem Koçer" işletmesinde satılan kıymalı pidede ise kanatlı hayvan eti tespit edildi. Yine Mamak'ta "Şanlı Aspava-Ayhan Kaleli" firmasında lahmacun harcında sakatat eti tespit edildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren "Ebrar Et ve Et Ürünleri" firmasında da sucuğun içerisinde tavuk kafası tespit edildi.

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