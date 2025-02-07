Hamburger köftesinden sakatat, lahmacundan taşlık çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hamburger köftesinden sakatat, lahmacundan taşlık çıktı

Geniş Video İzle

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 34 yeni ürün daha eklendi.

07.02.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Yayınlanan listeye sofralardan eksik olmayan 34 yeni ürün eklendi.

Bazı firmaların daha ucuza üretebilmek için vatandaşa sattıkları köftenin içinde sakatat, kıymalı pidede tavuk eti tespit edildi. Listede kırmızı toz biberden kekiğe, kaşar peynirinden tereyağına, baldan sumağa kadar birçok ürün yer aldı.

HAMBURGER KÖFTESİNDE SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Son ifşa listesinde Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren "Baget Burger" işletmesinin sattığı hamburger köftesinde sakatat tespit edildiği ifade edildi. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren "Devecioğlu Esnaf Lokantası"nda ise satılan pideden kanatlı hayvan eti çıktığı tespit edildi.

KIYMALI PİDEDEN KANATLI HAYVAN ETİ ÇIKTI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren "Sar Kebap"da terbiyeli dana etinde kanatlı hayvan eti tespit edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet gösteren "Meşhur Pide Salonu-Meryem Koçer" işletmesinde satılan kıymalı pidede ise kanatlı hayvan eti tespit edildi. Yine Mamak'ta "Şanlı Aspava-Ayhan Kaleli" firmasında lahmacun harcında sakatat eti tespit edildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren "Ebrar Et ve Et Ürünleri" firmasında da sucuğun içerisinde tavuk kafası tespit edildi.

İŞTE BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI O LİSTE:

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Taklit Gıda İfşası: 34 Yeni Ürün Eklendi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Taklit Gıda İfşası: 34 Yeni Ürün Eklendi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Taklit Gıda İfşası: 34 Yeni Ürün Eklendi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Taklit Gıda İfşası: 34 Yeni Ürün Eklendi
Hamburger köftesinden sakatat, lahmacundan taşlık çıktı
Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, ankara, Sağlık, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hamburger köftesinden sakatat, lahmacundan taşlık çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Yusuf Yoltay:
    resmen ne yiyecegimizi şaşırdık.. rica ediyoruz artık ağır cezalar gelsin.. bu ülkede şansa yaşıyor uz artık 38 0 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    tamam guzelde bunlarin teşhir ettiniz ceza yazdinizmi kapatmacezası verin 6 ay balalım bidaha yaparlarmı 28 0 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    6 ay kapatma cezası mı?.. sizin ailenizden biri öyle şeyleri yediği için zehirlense , vefat etse onlarda firamaya da 6 ay kapatma cezası verseler ne derdiniz? hah tamam 6 ay yeter ohh be sonuçta hakettiğini buldular mı dersiniz? 0 0
  • Fahri Sağgül:
    Et'ten başka herşey var devlet bunları yakalıyor ifşâ ediyor ama bunlar'da utanma sıkılma yok aslında bu utanmazla'ra okkalı tarafından cezalar kesilmesi lazım cezaların acıtması lazım yoksa bu işin önüne geçemeyiz 17 0 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    işte onlar yapıyor.. bunlar tespit ediyor.. Cukka için 20-30 bin ceza kesiyorlar para cukka onlara da hadi calısmaya devam edin :)))) 0 0
  • Bülent bayhan:
    BU FİRMALARA KİLİT VURMUYORSANIZ O ZAMAN BAKANLIK TEŞVİK EDİYOR AÇILIMI BU 15 0 Yanıtla
  • Aykut Bayna:
    Sürekli tahşiş listesi yayınlanıyor. Hile hurda yapana ne oluyor hiç. adamlar iş yerinin ismini değiştirip devam ediyorlar. 12 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    insanda ut haya olmayınca ceza versen ne olur esnaflığın terazisinde şahkül şaşınca bunlar normal gibi davranıyorsa ceza neye gerek insan önce Yaradana bakması lazım kimi yaratmış insanımı insan olmayımı hahpelik insanların sağlığı değil Allaha olan inancını şaşırması 5 0 Yanıtla
  • Naim yaman music:
    Cikar anam çıkar alıştık ülkemizde normal şeyler bunlar haber degil 5 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    yaaa 23-25 senedir tepede onlar.. ama kontrol edemediği , beceremedigi şeyleri yakalayıp belgelerle gösteriyorlar ki iş yaptık bakın demek için.. Arkadaş Dünmü geldiniz ülkenin tepesine? siz bugun yakaladınızda onlar bugunmu başldı buna? tek suçlu Ülke yi bunca yıl yönetenler ..bu kağıtları asıl onlar vermek lazım artık yeter........ 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 03:16:46. #1.11#
SON DAKİKA: Hamburger köftesinden sakatat, lahmacundan taşlık çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.