Giresun'da Çevre Dostu Atıksu Arıtma Tesisi Projesinde Sona Yaklaşıldı

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, çevre dostu ve enerji verimli Atıksu Arıtma Tesisi projesinde sona yaklaştı. Türkiye'de ilk kez kullanılacak ultrasonik çamur parçalayıcılarla arıtma sürecinde enerji verimliliği sağlanacak olan tesis, biyogazla kendi elektriğini de üretecek.

Giresun Belediyesi, kentin kanalizasyonunun çevreci yöntemlerle bertarafını sağlayacak olan Giresun Atıksu Arıtma Tesisi ve Toplama Sistemleri projesinde sona yaklaştı. Kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanan tesislerde Türkiye'de ilk kez kullanılacak olan ultrasonik çamur parçalayıcılar sayesinde, arıtma sürecinde enerji verimliliği artırılacak, çamur hacmi azaltılacak. Ayrıca tesisin sahip olacağı digester sistemi, organik atıklardan biyogaz üretimi sağlayarak tesisin kendi elektriğini üretmesini mümkün kılacak.

IPA II Dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, sözleşme makamı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nihai faydalanıcısı ise Giresun Belediyesi olan Atıksu Projesi, şehrin atık su altyapısını modernleştirmeyi hedefliyor.

Kullanılan teknoloji Türkiye'de ilk olacak

Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde çevre standartlarının birlik seviyesine çıkartılması amacı doğrultusunda, Giresun'da teknik ve kurumsal kapasite artırılıyor, şehrin su ve atık su sistemleri çağdaş standartlara kavuşuyor.

Proje, iki ana inşaat sözleşmesini içeriyor. Bunlardan ilki olan Paket-1 Giresun Atıksu Arıtma Tesisi, günde ortalama 23 bin 500 metreküp kapasiteye sahip olacak şekilde inşa ediliyor. Teknolojik donanımıyla dikkat çeken tesiste Türkiye'de ilk kez kullanılacak olan ultrasonik çamur parçalayıcılar sayesinde, arıtma sürecinde enerji verimliliği artırılacak, çamur hacmi azaltılacak ve sistem daha sürdürülebilir hale gelecek.

Tesis kendi elektriğini üretecek

Ayrıca tesisin sahip olacağı digester sistemi, organik atıklardan biyogaz üretimi sağlayarak tesisin kendi elektriğini üretmesini mümkün kılacak. Bu yönüyle tesis, enerji verimli ve ileri biyolojik arıtma özelliklerine sahip çevreci bir altyapı yatırımı olarak öne çıkacak. Projeyle tesisin tüm elektrik ve mekanik donanımları eksiksiz olarak kurulacak, çalışanlara eğitimler verilecek.

Paket-2 Giresun Atıksu Toplama Sistemleri ile ise yaklaşık 24 kilometrelik kanalizasyon hattı, 4,7 kilometrelik terfi hatları ve 18 kilometrelik toplama boruları döşenecek ve tüm kentin kanalizasyon hatları arıtma tesisine iletilecek. Bununla birlikte, toplamda otomasyonla donatılmış 8 yeni paket tipi ve betonarme tipi atık su terfi istasyonu inşa edilecek.

Ayrıca, projede özel bir çamur yönetimi planı da hazırlanıyor. Bu plan sayesinde, arıtma tesisinde oluşacak çamurun çevreye zarar vermeyecek şekilde nasıl değerlendirileceğine dair uygulanabilir seçenekler ortaya konulacak.

Çevresel sürdürülebilirlik adına örnek olacak

Belediye yetkilileri, altyapı yatırımı tamamlandığında hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını hem de Giresun halkının yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

Yetkililer, tesis devreye alındığında, Giresun kıyılarının sadece temiz bir denize kavuşmakla kalmayacağını, aynı zamanda Mavi Bayrak alma yolunda önemli bir avantaj elde edeceğini, bu yönüyle projenin kentin turizm geleceğine yapılmış değerli bir yatırım olduğunu aktardılar.