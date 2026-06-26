Giresun'da Trafik Kazası Ölümü: 11 Yıl Hapis - Son Dakika
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Giresun'da Trafik Kazası Ölümü: 11 Yıl Hapis

26.06.2026 20:35
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Emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un ölümüne sebep olan İlhan İhtiyaroğlu 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) – Giresun'un Keşap ilçesinde, emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayla ilgili sanık İlhan İhtiyaroğlu açılan davanın dördüncü duruşmada karar çıktı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık İhtiyaroğlu, "kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına, hayatını kaybeden Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun ile oğlu Emrah Coşkun, sanık İlhan İhtiyaroğlu'nun eşi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Davanın dördüncü duruşmasında bazı tanıkların beyanları dinlenirken, cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcılık, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 81'inci maddesinin 1'inci fıkrası kapsamında "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tarafların beyanları ve savcılık mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İlhan İhtiyaroğlu'nun eylemini TCK'nin 87'nci maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamında değerlendirdi.

Mahkeme, İlhan İhtiyaroğlu'nu "kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AİLE VE AVUKATLARI KARARA İTİRAZ EDECEK

Kararın ardından Abdullah Coşkun'un ailesinin avukatları, adliye önünde açıklama yaptı. Avukatlar, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını beklediklerini, mahkemenin eylemi "kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma" olarak değerlendirmesinin dosyadaki delillerle ve olayın gelişimiyle örtüşmediğini savundu.

Avukatlar, dosyada yer alan tanık anlatımları, Adli Tıp raporları, olayın oluş biçimi ve sanığın 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmelerin bir bütün halinde değerlendirildiğinde, olayın basit ya da anlık gelişen bir yaralama vakası olarak görülemeyeceğini ifade etti. Abdullah Coşkun'un olay sırasında herhangi bir kusur ve sorumluluğunun bulunmadığını ileri süren avukatlar, sanığın küçük çaplı maddi hasar nedeniyle Coşkun'un aracını durdurduğunu, ardından gelişen saldırının bilinçli, devam eden ve sonucu öngörülebilir nitelikte olduğunu söyledi.

Açıklamada, Abdullah Coşkun'un kanser tedavisini yeni tamamladığı ve hastalığı yenmesinin ardından yaşanan olayda hayatını kaybettiği da hatırlatıldı. Avukatlar, "Bu dosyada yargılanması gereken eylem, basit bir yaralama ya da anlık bir öfke hali değildir. Dosyada bulunan deliller, tanık anlatımları ve adli raporlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği kanaatindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Verilen 11 yıllık hapis cezasının olayın ağırlığı karşısında yeterli olmadığını savunan avukatlar, kararın toplumun adalet duygusunu ve kamu vicdanını rahatlatmadığını belirtti. Coşkun ailesi ve avukatlarının, gerekçeli kararın ardından istinaf başvurusunda bulunarak dosyayı üst mahkemeye taşıyacakları, iç hukuk yollarının sonuna kadar takipçisi olacakları öğrenildi.

"KAMU VİCDANI RAHATLAMADI" VURGUSU

Aile avukatları, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve iddianamenin de "kasten öldürme" suçlamasıyla hazırlandığını hatırlattı. Savcılığın duruşmadaki mütalaasında da aynı yönde cezalandırma talep ettiğine dikkat çeken avukatlar, mahkemenin buna rağmen TCK'nin 87'nci maddesi üzerinden hüküm kurmasının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Avukatlar, üst mahkemelerde yapılacak incelemede kararın değişeceği yönünde beklenti taşıdıklarını belirterek, "Adil ve hakkaniyete uygun bir kararın, yalnızca aileyi değil, bu davayı yakından takip eden kamuoyunu da rahatlatması gerekir. Süreci istinaf ve gerekmesi halinde Yargıtay aşamasına kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Keşap ilçesinde 16 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Abdullah Coşkun ile İlhan İhtiyaroğlu arasında maddi hasarlı trafik kazasının ardından tartışma çıkmıştı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Coşkun darbedilmiş, ağır yaralanan Coşkun kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan İlhan İhtiyaroğlu tutuklanmış, hakkında Abdullah Coşkun'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle TCK'nin 81/1'inci maddesi kapsamında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı. Davada karar, bugün görülen dördüncü duruşmada açıklandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Giresun'da Trafik Kazası Ölümü: 11 Yıl Hapis - Son Dakika

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