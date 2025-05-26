Gökler beldesinde "Murat Bardakçı Madenci Parkı" dualarla açıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı maden beldesi Gökler'de, madenlerde hayatını kaybeden şehitler anısına inşa edilen "Murat Bardakçı Madenci Parkı" görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2 milyon TL'lik hibesiyle hayata geçirilen parkın açılış kurdelesini AK Parti Kütahya Milletvekilleri kesti. Kasım ayında yapımına başlanan park, geçtiğimiz Şubat ayında tamamlanarak bölge halkının nefes alabileceği önemli bir yaşam alanı haline geldi.

Açılış törenine AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir'in yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı İsmi Naz Kandemir, Gençlik Kolları temsilcileri, Seyitömer Belediye Başkanı Mahmut Yol, Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, Demirci Belediye Başkanı Cahit Onar, teşkilat üyeleri, meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı. "Beldemize nefes aldıracak Murat Bardakçı Madenci Parkı'nın açılışını gerçekleştirerek belde halkımızın hizmetine sunduk. Beldemize hayırlı olsun" ifadelerini kullanan Başkan Şahin, parkın maden şehitlerinin anısını yaşatmakla birlikte, belde halkına sosyal bir yaşam alanı sunacağını belirtti.

Başkan Şahin ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sağladığı 2 milyon liralık hibenin yalnızca park için değil, belediye binası tadilatı ve 1 milyon 250 bin liralık kısmıyla kilit parke taşı yapımında da kullanıldığını dile getirerek, Bakanlığa ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA