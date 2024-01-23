 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ Depremzedeleri: Allah devletimizden razı olsun, önceki evlerimiz sağlam değildi ve korkuyorduk - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ Depremzedeleri: Allah devletimizden razı olsun, önceki evlerimiz sağlam değildi ve korkuyorduk

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yapılan konutlarla mutlu olan depremzedeler, devlete teşekkür etti. Evlerin depreme dayanıklı olduğunu belirten depremzedeler, artık korkmadıklarını ve devletin arkasında olduklarını söyledi.

Elazığ Depremzedeleri: Allah devletimizden razı olsun, önceki evlerimiz sağlam değildi ve korkuyorduk
23.01.2024 - 09:38,  Güncelleme: 09:45
Abone Ol

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde, göl manzaralı evlerinde oturmanın mutluluğu yaşayan depremzedeler, "Allah devletimizden razı olsun. Önceki evlerimiz sağlam değildi ve korkuyorduk. Ölünceye kadar devletimizin arkasındayız" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilmişti. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edildi. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak 2 yıl önce hak sahiplerine teslim edildi. Hazar Gölü'nün dibinde Hazarbaba Dağı'nın eteğinde bulunan konutlar manzarası ile de dikkat çekerken, sıcak yuvalarında oturan depremzedeler, artık deprem korkusu olmadan yaşadıklarını dile getirerek devlete teşekkür etti.

"Evlerimiz depreme dayanıklı ve korkmuyoruz"

Evlerden çok memnun olduklarını belirten Ayser Saygılı, "Öncelikle devletimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Herkes evini yerinde aldı. Biz de çok memnunuz. Evlerimiz doğal gazlı. Özellikle kadınlar çok memnun. Rahatlığa kavuştu. Önceden sabahları kalkıyorduk ve soba derdi ile uğraşıyorduk ama şu an hiçbir derdimiz yok. Şu anda depremleri hissetmiyoruz. 3-4 sefer deprem oldu hiç hissetmedik. Büyük depremler bekleniyor. İnşallah önceki gibi olmaz. Evlerimiz çok iyi ve depreme dayanıklı. Allah herkese nasip etsin. Şu anda çok muyluyuz. Allah devletimizden razı olsun. Önceki evlerimiz sağlam değildi ve korkuyorduk ama şu anki evlerimiz depreme dayanıklı ve korkmuyoruz. O zaman evler hep başımıza yıkıldı, kendimizi zor kurtardık. Ölünceye kadar devletimizin arkasındayız, her zaman Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

"Allah devletimizden bin kere razı olsun"

Evlerin çok güzel yapıldığını söyleyen Türkan Yabancı ise, "Oğlum bu konutlarda kirada oturuyor. Ben de evimin yapılmasını bekliyorum. Evler çok iyi. Suyu, doğal gazı derken her şeyi ile mükemmel. Evlerin arası geniş. Allah devletimizden bin kere razı olsun. Evimiz depreme dayanıklı değildi. Çok güzel evler yapılmış. Herkes evinden memnun. Allah bize yardım etti. Önceki evler kerpiç ve taştı. Şu an hepsi doğal gazlı" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Hazar Gölü, Sivrice, Elazığ, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ Depremzedeleri: Allah devletimizden razı olsun, önceki evlerimiz sağlam değildi ve korkuyorduk - Son Dakika


23:35
İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama
23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz

Son Dakika
23:35 İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama
23:18 Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01 İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:52:20. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ Depremzedeleri: Allah devletimizden razı olsun, önceki evlerimiz sağlam değildi ve korkuyorduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement