23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölbaşı'da Kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölbaşı'da Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölbaşı\'da Kutlandı

Gölbaşı ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Gölbaşı Belediye Başkanı, başkanlık makamını bir ilkokul öğrencisine devretti. Devir teslim töreninde çocuklar için yapılan projeler ve kutlama programları gerçekleştirildi. Ayrıca, okul sporları müsabakalarında dereceye giren okullara ödüller verildi.

23.04.2024 16:28  Güncelleme: 16:36
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölbaşı'dan vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Gölbaşı'nda etkinlikler düzenlendi. İlkokul öğrencilerine temsili makam devri ile başlayan etkinliklerde, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, başkanlık makamını Şehit Bülent Göçer İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Derin Yumurtacı'ya devretti.

Gölbaşı Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen devir teslim töreninde samimi anlar yaşandı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Derin ile yakından ilgilenerek sohbet etti. Bu anlamlı günde minik başkan Gölbaşı Belediyesi'nin yönetiminde söz sahibi oldu. Üçüncü sınıf öğrencisi Derin, Belediye Başkanı olarak çeşitli yönetim faaliyetlerinde bulunup Gölbaşı için fikirlerini paylaştı.

Gölbaşı Belediyesinin birim müdürleri de başkanlık makamında hazır bulundu. Makama geçen Derin, mutlu olduğunu belirterek, "Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bize bu güzel günü armağan ettiği için Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Derin, sokak hayvanları için barınaklar, okullarda sanat ve spor ağırlıklı kurslar, parklarda güvenle bisiklet ve scooter sürülebilecek alanlar, güvenli oyun alanları oluşturma, çocukların sağlıklı beslenmesi için okul kantinlerinde çorba desteği gibi projeleri olduğunu anlattı.

Bu özel günde Odabaşı, Gölbaşı için verdiği güzel talimatlar için Derin'e teşekkür ederek, onun bu güzel önerilerini hayata geçirme sözü verdi. Eğitim hayatında Derin'e başarılar dileyen Odabaşı, "Her zaman bekliyoruz. Allah gönlüne göre versin, sağlıkla ve sıhhatle başarı dolu bir hayatın olsun. Daha temiz, daha yeşil ve sağlıklı bir Gölbaşı'nda büyümen için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Sevgi Çiçeği İlkokulu'nda ise 23 Nisan kutlama programları devam etti. Sevgi Çiçeği İlkokulu'ndaki programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, ilçe protokolü, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve veliler katıldı.

Velilerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği programa katılan Belediye Başkanı Odabaşı, çocuklar ve aileleri ile tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz yaptı.

23 Nisan'ın ulusun kendini yönetme iradesini eline aldığı gün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın iyi bir eğitim alması hepimizin ortak hedefidir. Yolunuz aydınlık olsun, yüreğiniz sevgiyle dolsun. Kutlama programında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, bayramımız kutlu olsun." dedi.

Program kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 2023-2024 Okul Sporları Basketbol ve Voleybol ilçe müsabakalarında birinci olan okullara Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu tarafından kupa ve madalyaları verildi.

İkinci olan okullara kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Yakup Odabaşı verirken üçüncü olan okulların kupa ve madalyalarını Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel verdi. Ödül töreninin ardından öğrenciler Türkiye'nin her yöresinden ayrı ayrı hazırladıkları halk oyunları gösterilerini sunarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladılar.

"Gazi Meclisimizin 104. yılı kutlu olsun"

23 Nisan'ın egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğinin tüm dünyaya ilan edildiği gün olduğunu vurgulayan Odabaşı, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve kıvançla kutluyoruz" dedi.

23 Nisan 1920'nin TBMM'nin açılışıyla, millet iradesinin en somut ifadesini bulduğu, ulusal egemenliğin taçlandığı bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Başkan Odabaşı, "23 Nisan 1920, sadece siyasi bir zafer değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve gelişimin başlangıcıdır. Değerli çocuklarımız, bu büyük mirasın yalnızca koruyucuları değil, aynı zamanda yarının liderleri, bilim insanları ve sanatçıları olarak şekillendiricileridir. Bu anlamlı günde, bir kez daha milli mücadelemizin lideri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyor; milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölbaşı'da Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölbaşı'da Kutlandı - Son Dakika
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