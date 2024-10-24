Gölcük\'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Turnuvaları Düzenlendi

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Gölcük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen spor turnuvalarında mücadele eden vatandaşlar, 101. yıl coşkusunu sporla yaşadı.

Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı kapsamında spor turnuvaları düzenlendi. Floor curling, bocce ve Cumhuriyet Koşusu olarak düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporcular ise ödüllendirildi. Gölcük Rahvan At Yarışları Pisti'nde gerçekleştirilen Cumhuriyet yarışının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Ödül törenine; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende Başkan Sezer, dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Tören, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. - KOCAELİ