Gölmarmara'da Altyapı Seferberliği: Üretim İki Katına Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gölmarmara'da Altyapı Seferberliği: Üretim İki Katına Çıktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gölmarmara'da evsel atık suların yönetimi için önemli bir altyapı yatırımına başladı. 5 milyon 379 bin TL ile yenilenen kanalizasyon hattı sayesinde bölgedeki atık su sorunu çözülecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi ise üretim kapasitesini artırarak bu süreçte kullanılan malzemeleri kendi fabrikasında üretiyor.

16.03.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seferberlik başlatıldı üretim iki katına çıktı

Gölmarmara'da çevre kirliliği yaşanmaması için önemli yatırım

MANİSA - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçe merkezinde, evsel nitelikli atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için ana kanalizasyon kollektör hattı döşeme çalışmasına başlarken, il genelinde hayata geçirilen altyapı seferberliği nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesinin Salihli'de üretim yapan beton boru ve kilit parke fabrikasındaki üretimin de iki katına çıkarıldığı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımları ile dirençli bir kent inşa etmek için adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gölmarmara'da da önemli bir yatırım hayata geçirildi. Gölmarmara merkezde evsel nitelikli atık suları, atık su arıtma tesisine taşıyan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ana kanalizasyon kollektör hattının yenilenmesi için çalışmalara başlandı. 5 milyon 379 bin TL yatırım ile yapılan 800 metrelik hat döşeme çalışmanın tamamlanması ile birlikte Gölmarmara ilçe merkezinde evsel nitelikli atık su sorunu ortadan kaldırılacak. Çalışmaları, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, Bakım Onarım Şube Müdürü Cem Güler, İlçe Şefi Lütfi Ersöz de yerinde inceledi.

Beton boruları büyükşehir üretiyor

Gölmarmara'daki hat döşeme çalışmasında kullanılan beton borular, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'deki fabrikasında üretiliyor. 'Altyapı Seferberliği' kapsamında üretimin iki katına çıkarıldığı beton parke, bordür ve boru üretim fabrikasında üretilen malzemeler ile kentin altyapı ihtiyaçları karşılanıyor.

"Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, hat döşeme çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gölmarmara'nın evsel atık suyunu taşıyan, Kayapınar'dan atık su arıtma tesisine kadar giden kollektör hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle Büyükşehir ekipleri tarafından altyapı çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Talat Postacı'ya, çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gölmarmara'yı yalnız bırakmadıkları için, bizlere destek oldukları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir ay gibi kısa bir sürede yeni yapılan sanayinin de kronik sorununu ortadan kaldırıyoruz. Hep birlikte Manisa için Gölmarmara için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kanalizasyon Daire Başkanı Şahika Orhan ise "Hattımız her yıl 1-2 defa arıza yapmaktaydı ve ilçe şefliği ekiplerimizle tamiratını gerçekleştiriyorduk. Ancak, hat derinliğinin 5,5-6 metrelerde olması sebebiyle tamirat işlerini çok güçlükle yapabiliyorduk. Bu durumun sık sık tekrarlanması nedeniyle Ferdi Başkanımızın da talimatıyla hattımızın büyük bir bölümünde yenileme çalışmasına başladık. Bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte arızaları ortadan kaldırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gölmarmara Küçük Sanayi Sitesi Yöneticisi Ertan Ergünal, altyapı çalışmasının ilçeler için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Yapılan işlemler hem sanayi hem de Gölmarmara için önemliydi. Yıllarca kanalizasyon sorunları yaşamıştık. Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz. Ferdi Başkan'ı geldiği günden beri takip ediyorum. Çok iyi çalışıyor. Manisa için bir nimet. Herkesin de bu şekilde düşündüğünü biliyorum" dedi.

Üretim iki katına çıktı

Salihli'de üretim yapan beton boru ve kilit parke fabrikasının sorumlusu Hüseyin Tosun da "Kilit parke üretiyoruz. Çeşitli ölçülerde beton boru üretiyoruz. Kanalizasyon Dairesi'nin yaptığı çalışmalarda kullandığı beton boruları tamamen tesisimizde kendi imkanlarımızla üretmekteyiz. Altyapı seferberliği nedeniyle üretimimiz iki katına çıktı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, Gölmarmara, Ekonomi, Manisa, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölmarmara'da Altyapı Seferberliği: Üretim İki Katına Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
14:44 Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59’a yükseldi Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi
14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
12:27 472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14’üncüde tutuklandı 472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 16:35:29. #7.11#
SON DAKİKA: Gölmarmara'da Altyapı Seferberliği: Üretim İki Katına Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.