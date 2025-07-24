"Gönül Elçileri Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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"Gönül Elçileri Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi

"Gönül Elçileri Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi
24.07.2025 11:44
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Uşak Valisi Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş'ın katılımıyla, "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş'ın katılımıyla, "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" kapsamında, Uşak Valiliği ev sahipliğinde "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Hasbahçe Polis Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Dr. Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş Hanımefendi, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürlerinin eşleri, ilgili kurum müdürleri ile koruyucu aileler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Nagihan Aktaş Hanımefendi, koruyucu ailelik sisteminin önemine dikkat çekerek şunları söyledi; "Bilindiği üzere koruyucu aile hizmeti; çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi tarafından bakımları sağlanamayan çocuklarımızın bakım ve yetiştirilme sorumluluğunun, gönüllü veya ücretli statüde, kısa ya da uzun süreli olarak devletle birlikte paylaşılmasını esas alır. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2012 yılında başlatılan 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi', gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması ve koruyucu aile sisteminin desteklenmesi açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu kapsamda, bugün ülkemizde koruyucu aile yanında büyüyen çocuklarımızın sayısı 10 bini aşmıştır."

Uşak'ta 31 ailenin yanında 34 çocuğun koruyucu aile desteğiyle büyümeye devam ettiğini belirten Nagihan Aktaş Hanımefendi, "Bu çocuklarımıza evini, gönlünü, yuvasını açan saygıdeğer koruyucu anne ve babalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sevgiyle büyüyen bu çocuklarımız, geleceğe açılan aydınlık birer kapıdır. Unutulmamalıdır ki, sevgi kan bağıyla değil, gönül bağıyla büyür" dedi.

Koruyucu ailelik sisteminin sadece bir sosyal hizmet değil; toplumsal vicdan, merhamet ve dayanışmanın güçlü bir ifadesi olduğunu vurgulayan Nagihan Aktaş Hanımefendi, "Bu anlamlı hizmetin yaygınlaştırılması için hep birlikte daha fazla çocuğa umut olmalıyız. Bir çocuğun hayatına dokunmak, bir toplumun ve bir ülkenin geleceğine dokunmaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, Sosyal Çalışmacı Ümit Kadıoğlu ve İl Müftü Yardımcısı Şeyda Bertan Uysal'ın sunumlarıyla devam etti.

Katılımcı koruyucu aileler ise program sonunda kendi deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Gönül Elçileri Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı' gerçekleştirildi - Son Dakika

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