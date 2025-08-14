Gönül Köprüsü Projesi'nde Edremit Ziyareti - Son Dakika
Gönül Köprüsü Projesi'nde Edremit Ziyareti

Gönül Köprüsü Projesi\'nde Edremit Ziyareti
14.08.2025 15:55
Van TSO heyeti, Edremit Körfezi Vanlılar Derneği'ni ziyaret ederek birlik mesajı verdi.

"Balıkesir Edremit'ten Van Edremit'e Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, Edremit Körfezi Vanlılar Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaret programına Edremit Körfezi Vanlılar Derneği Başkanı Çetin Evren ve yönetim kurulu üyeleri, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Meclis Başkanı Turan Avcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Raşit Yaren, Mahmut Köroğlu, Fahri Borak ve Kadir Gülgeldi, Genel Sekreter Cengiz Aras ile Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mahmut Eşut katıldı.

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda Dernek Başkanı Çetin Evren, derneğin kuruluş süreci, bugüne kadar yapılan faaliyetler ve gelecek dönem projeleri hakkında bilgi verdi. Van TSO Başkanı Necdet Takva ise kısa süre önce kurulan derneğin çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu. Körfez bölgesindeki tüm hemşehrilerinin derneği sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Takva, "Van Ticaret Odası olarak derneğinizin tüm projelerine maddi ve manevi desteğimiz tamdır. Her konuda yanınızdayız. İlerleyen süreçte ortak projeler geliştirip hayata geçireceğiz" dedi.

Ziyaret, karşılıklı plaket takdimleriyle sona erdi. Dernek Başkanı Çetin Evren, nazik ziyaretlerinden dolayı Van TSO heyetine teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Edremit Körfezi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Van Edremit, Edremit, Ekonomi, Körfez, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Yerel Gönül Köprüsü Projesi'nde Edremit Ziyareti

15:35
SON DAKİKA: Gönül Köprüsü Projesi'nde Edremit Ziyareti - Son Dakika
