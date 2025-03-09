Gönüllü Kadınlar Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yemek Hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gönüllü Kadınlar Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yemek Hazırlıyor

Gönüllü Kadınlar Ramazan\'da İhtiyaç Sahiplerine Yemek Hazırlıyor

Gaziantep'te gönüllü kadınlar, Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için cami aşevinde yemek yapıyor.

09.03.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir araya gelen gönüllü kadınlar, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak amacıyla cami aşevinde ihtiyaç sahipleri için günlük yemek hazırlıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Camii'ndeki aşevinde her gün bir araya gelen gönüllü kadınlar, mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Şahinbey İlçe Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Gaziantep Şubesi'nin destekleriyle Ramazan ayı dolayısıyla Osmanlı Camii Aşevi'nde 10 gönüllü kadın, her gün iftar için 3 çeşit sıcak yemek hazırlıyor.

Ramazan'ın bereketi ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor

Ramazan ayının ilk günü itibariyle hizmet vermeye başlayan aşevinde, her gün dar gelirli vatandaşlara iftar saatinde sıcak yemek ulaştırılıyor. Aşevine öğle saatlerinde gelerek hazırlıklara başlayan ve iftar saatine kadar aşevinde gönüllü yemek hazırlayan kadınlar, Ramazan'ın bereketini paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

Ramazan'ın ruhu yansıtılıyor

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramında bulunmak amacıyla hizmet eden gönüllü kadınların bu örnek davranışı yardımlaşma ve paylaşma kültürünü canlı tutarken, birlik ve beraberliği de güçlendiriyor. Hayırseverlerden gelen bağışlarla her gün binlerce kişiye iftar yemeği hazırlayan gönüllü kadınların bu örnek dayanışması takdir topluyor. Bu mübarek ayda sofralarına sıcak yemek ulaştırılan vatandaşlar için iyiliğin ve paylaşmanın ön planda olduğu bu çalışma, Ramazan'ın ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor.

Günlük bin 200 kişiye yemek hazırlanıyor

Osmanlı Camii İmam Hatibi Ökkeş Bahri Doğan, cami cemaati ve mahallelinin dayanışması, gönüllü kadınların emeği ve hayırseverlerin desteğiyle günlük bin 200 kişiye yemek hazırlandığını söyledi. Gönüllü kadınlar tarafından bin bir emek ve zahmetle hazırlanan çeşit çeşit yemeklerin iftar öncesi aşevine gelen ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyleyen Doğan, "Şahinbey İlçe Müftülüğü, Diyanet Vakfı ve Osmanlı Camii olarak biz insanlara ikramda bulunuyoruz, rızalarını ve dualarını almak için çalışıyoruz. Mahallemizde kimse aç kalmasın diye mücadele ediyoruz. Tüm mahalle halkı olarak bir araya geldik. Biz köprüyüz. Hayırseverler bize malzeme getirirler, biz o malzemeleri pişiririz ve dağıtırız. Allah hayırseverlerden razı olsun. Herkes gücü yettiği kadar bize yardımda bulunuyor. Biz de onları kazanda pişirip insanlara ikram ediyoruz. Burada büyük bir zahmet ve emek var. Günlük bin 200 kişilik yemeğe malzeme bulup pişirmek, dağıtmak ve bulaşığını yıkamak ancak mahalle halkıyla beraber oluyor. Ben cemaatim adına herkese çok teşekkür ediyorum. Aşevimizde gönüllü çalışan bu şerefli kardeşlerime de teşekkür ediyorum" dedi.

"Buraya Allah rızası için geliyoruz"

Aşevi gönüllülerinden Şeyma Kayadan, hayırseverlerin katkılarıyla mahallelerinde karnı aç kimseyi bırakmamak için çalıştıklarını belirterek, "Buraya Allah rızası için geliyoruz. Allah bütün gelenlerden ve yardımcı olanlardan razı olsun. Buraya geldiğiniz zaman mutlu oluyoruz. Burası bizim evimiz ve burada yaptığımız yemekleri herkesin yemesi bize büyük bir mutluluk veriyor. Allah emeği geçenlerden ve vesile olanlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Gönüllü olarak gelerek her gün 2-3 çeşit yemek yapıyoruz"

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Zeynep Yıldız ise, "Biz buraya gönüllü olarak geliyoruz. Her gün 2-3 çeşit yemek yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte güzel yemekler hazırlıyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Güzel bir ortam nasip edene şükürler olsun" şeklinde konuştu.

"İhtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz"

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine hizmet vermenin güzel bir duygu olduğunu belirten Zehra Yıldız da, "Buraya geliyoruz, yemek yapıyoruz. Aşevimize çeşit çeşit bakliyatlar getiriliyor ve biz de yemek olarak hazırlıyoruz. Kur'an kursuna geliyoruz ve güzel şeyler öğretiyoruz. Bahri hocamızdan Allah razı olsun. İhtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Osmanlı, İftar, Kadın, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gönüllü Kadınlar Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yemek Hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Anne babalar dikkat Türkiye’de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor Anne babalar dikkat! Türkiye'de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor
Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü
Dünya Kupası’nın 100. yılı için tarihi plan Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
Engin ve Dilan Polat’ın beraatine başsavcılıktan itiraz Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz
Kamuya ait bina ve araziler satılacak İhale için 10 bin lira yeterli Kamuya ait bina ve araziler satılacak! İhale için 10 bin lira yeterli
İlber Ortaylı’nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
“Alo“ diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar "Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar
Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı sahibine 76 bin lira ceza kesildi Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi
2030 yılında iki kez oruç tutulacak 2030 yılında iki kez oruç tutulacak

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
12:41 Anne babalar dikkat Türkiye’de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor Anne babalar dikkat! Türkiye'de uyuşturucu tehlikesi hızla artıyor
12:34 Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü Yeni girdiği iş yerinde ölümden döndü
11:57 Dünya Kupası’nın 100. yılı için tarihi plan Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
11:45 Engin ve Dilan Polat’ın beraatine başsavcılıktan itiraz Engin ve Dilan Polat'ın beraatine başsavcılıktan itiraz
11:43 Kamuya ait bina ve araziler satılacak İhale için 10 bin lira yeterli Kamuya ait bina ve araziler satılacak! İhale için 10 bin lira yeterli
11:43 İlber Ortaylı’nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
11:37 “Alo“ diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar "Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar
11:30 Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı sahibine 76 bin lira ceza kesildi Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi
11:18 2030 yılında iki kez oruç tutulacak 2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 19:13:46. #7.11#
SON DAKİKA: Gönüllü Kadınlar Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yemek Hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.