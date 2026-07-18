CHP’de Zonguldak’ta görevden almalara protesto: ‘Halkın iktidarını kuracağız’

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ile Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden ve Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan'ın görevden alınması kararına tepki gösterildi. Devrim Dural, "Salonlara hapsolanlara, siyaseti masa başında yapanlara, sokağa çıkamayanlara sesleniyoruz. Bu topraklara adaleti ve bereketi getireceğiz. Bir gün, çok kısa bir zaman içinde sizlerle beraber, milletle beraber, halkın iktidarını kuracağız. Bu düzeni muhakkak değiştireceğiz" dedi.

CHP Genel Merkezi'nce; CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden ve Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan görevden alındı. Karar, Zonguldak'ta parti önünde düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. CHP Zonguldak milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğrul'un katıldığı eyleme, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve partililer destek verdi.

Görevden alınmasının ardından açıklama yapan Devrim Dural, alınan kararı kabul etmediklerini belirterek, bunun yalnızca kendisine değil, Zonguldak örgütünün iradesine yönelik bir müdahale olduğunu vurguladı. Kararın siyasi hayatı boyunca taşıyacağı bir "şeref madalyası" olduğunu ifade eden Dural, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini bildirerek, şöyle konuştu:

"23 Nisan'da çocuklarımıza makamlarımızı sembolik olarak emanet ediyoruz. Çünkü onlar o koltuğun bir emanet olduğunu biliyorlar. Bugün buraya atanacak kişi de ancak bir 23 Nisan başkanı olabilir. Dün 'Ben değişimciyim, Özgür Özel'in liderliğine inanıyorum' diyenler bugün ne değişti? Bunun cevabını bu millete vermek zorundasınız. Kurultay'da Özgür Özel'i destekleyip, iradeyi o şekilde deklere ettiniz bugün ne değişti bunu topluma, millete ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne anlatmak zorundasınız bu sizin sırtınızda bir vebaldir."

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sen 52 tane il başkanını bugüne kadar görevden aldın. Buradan soruyorum, Kemal Bey, sen beni, benim örgütümü, benim yoldaşlarımı, 52 tane il başkanını neden arındırdın? Bizde arındıracak ne vardı? Bunun cevabını da millete bırakıyorum. Diyorsun ki bize, 'Partiden ayrılmayın, Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmeyin.' Kardeşim, ben yüzde 1-2 oy alacak partide ne yapayım? Ben milletimle beraber yolumu açacağım, bu partiyi, bu milleti iktidara taşıyacağım. Sen orada kal tahtınla. Sizler kaybetmeye alışmışsınız. Ben alışmadım. Ben kazanan CHP'yim, Kazanan CHP'yi temsil ediyorum. Sekiz ilçenin altısını almışız. Altı tane beldede başarılı olmuşuz. Hala tüm yapılan anketlerde Zonguldak'ta ve Türkiye'nin birinci partisiyiz. Siz bir kere daha kaybetseniz ne olacak? Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirmeye geldiniz. Biz bu oyunu görüyoruz, kabul etmiyoruz.

Salonlara hapsolanlara, siyaseti masa başında yapanlara, sokağa çıkamayanlara sesleniyoruz. Bu topraklara adaleti ve bereketi getireceğiz. Bir gün, çok kısa bir zaman içinde sizlerle beraber, milletle beraber, halkın iktidarını kuracağız. Bu düzeni muhakkak değiştireceğiz. Yeni bir yolculuğa çıkacağız dostlar. Kötüleri ve kötülükleri geride bırakacağız. Bu yolculuk çok yakın. Belki yarından da yakın. Boynumuzu vereceğiz ama asla başımızı eğmeyeceğiz."

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da görevden alma kararlarına sert tepki gösterdi. CHP'nin uzun süredir çeşitli medya organlarında iftiralarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi. Ertuğrul, yerel seçimlerde elde edilen başarının ardından oluşturulan kadroların sistemli şekilde tasfiye edilmeye çalışıldığı ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibine yönelik girişimlerin halkta karşılık bulmadığını savunan Ertuğrul, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin zayıflamasının beklendiğini ancak tam tersine demokrasi ve liyakat isteyen toplum kesimlerinin parti etrafında birleştiğini aktardı.

Görevden alma kararlarının CHP'nin örgütsel yapısını ve ruhunu ortadan kaldıramayacağını vurgulayan Ertuğrul, CHP'nin yalnızca genel merkez ya da il ve ilçe başkanlığı binalarından ibaret olmadığını belirterek, "CHP, Atatürk ilke ve devrimlerine inanan herkesin ortak çatısıdır" şeklinde konuştu.

"DÜN, BUGÜN VE YARIN ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ OLARAK BENİM İL BAŞKANIM DEVRİM DURAL'DIR"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dün, bugün ve yarın Zonguldak milletvekili olarak benim il başkanım Devrim Dural'dır. Benim merkez ilçe başkanım Nazmi Özden'dir. Benim Kozlu İlçe Başkanım Merve Aslan'dır. Yönetimlerimiz bundan sonra da bizim yönetimlerimizdir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhunu kalbimizin içine koyduk, biz neredeysek Cumhuriyet Halk Partisi oradadır ve orada olacaktır. Bir baskın seçim olmadığı takdirde, bu ekonomik krizin devam etmesi durumunu düşünerek, iktidar bu seçimi biraz daha ötelemeye çalışırsa diye düşünerek yeni bir yol, yeni bir partiyi de harekete geçirmek üzereyiz. ve bir üçüncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci yapan kadroların içinde bulunduğu durumdaki haliyle Türkiye'nin birinci partisi olma durumunun daha da büyüdüğünü ve iktidara gelme umudumuzun daha da yükseldiğini Recep Tayyip Erdoğan'ın görmesiyle birlikte, 'Aman yeni bir parti kurmasınlar, oyları daha da yükselir. Aman bir baskın seçimde, seçime girme yeterliliğine sahip bir partinin içinden ilerlemesinler' diyerek, bu hukuki kararındaki tedbiri kaldırıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde seçilmiş yönetimlerin yeniden dönmesinin daha işlerine geldiği bir karar olduğunu düşünürlerse diye şu an itibariyle bu planı da sürdürüyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in bir direktifi olmadan şu an itibariyle partiden istifa etmiyoruz. Partiden istifaya üyelerimizi çağırmıyoruz. Ancak ne zaman ki Genel Başkanımız, genel merkez polis marifetiyle basıldığında oradan çıkıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürürken bir TOMA'nın üzerine çıkıp elini havaya kaldırdığında ve arkasından gelen var mı diye baktığında tüm Atatürkçüleri orada nasıl gördüyse, yarın bir gün elini havaya kaldırdığında onunla hep birlikte yürümeye hazırız."