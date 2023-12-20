GTB ve GİZ İş Birliğiyle Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal Beyreli Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı'nda, "Akıllı Tarım Uygulamaları, Budama, Pestisit ve Gübre Kullanımının Azaltılması, Zararlılara Karşı Biyolojik Tedaviler, Bilinçli Sulama ve Gübreleme, AB Yeşil Mutabakatı ve Tarladan Çatala Stratejisi' hakkında bilgiler verildi.

GTB ve GİZ iş birliğinde PEP programı çerçevesinde yürütülen "Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi" projesi kapsamında tertip edilen bilgilendirme toplantısı, Şehitkamil ilçesi Beyreli Mahallesi Sosyal Tesisinde çok sayıda çiftçinin katılımıyla yapıldı.

Antep fıstığı budama ve zararlılarla mücadele

İki farklı oturum halinde gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde konuşan Ziraat Mühendisi Kurban Nedret, bölgede en fazla üretimi yapılan Zeytin ve Antep fıstığı ağaçlarında budama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi. Tarımsal üretimde doğru bilinen bazı yanlışların ciddi verim kayıplarına yol açtığına dikkat çeken Ziraat Mühendisi Nedret, bunlardan sıklıkla yapılan hatalardan birisinin ise Antep fıstığı ağaçlarının zamanından önce budanması olduğunu ifade etti.

Sağlıklı bir budama işlemine geçilebilmesi için ağaç yapraklarının önemli bir kısmının dökülmüş olması gerektiğine vurgu yapan Nedret, "Uyku döneminden önce yapılacak bir budama yarardan çok zarar getirecektir. Zamanından önce yapılan budamalar Antep fıstığı ağacının kendini korumak için salgıladığı sakızın dışarı akmasına sebebiyet verecektir. Bu durum ağacın güç kaybına uğramasına dolayısıyla da verimden düşmesine neden olacaktır" dedi.

Fıstık ağaçlarında görülen göz kurduyla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili de bilgiler veren Nedret, ağacın çiçek açmasına ve yeni sürgün vermesine engel olan bu zararlıyla mücadelede en etkin yöntemin budama artıklarının bulunduğu yerde yakılarak imha edilmesi olduğunu söyledi.

Tarladan sofraya stratejisi

'Eğitimli Çiftçi Bilinçli Tarım' mottosuyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının ikinci oturumunda konuşan Doç. Dr. Süleyman Mete ise AB Yeşil Mutabakatı ve Tarladan Çatala Stratejisi hakkında bilgi paylaşımlarında bulundu.

Avrupa Yeşil Mutabakatının ne olduğu, unsurları ve temel hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mete, mutabakatın Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak amacıyla oluşturduğu yasal bir düzenleme olduğunu dile getirdi.

Avrupa Yeşil Mutabakatının çiftçilere üretimde değişim ve dönüşüm açısından önemli sorumluluklar getirdiğine işaret eden Doç. Dr. Mete, toplantıda Karbon Ayak izi, Su Ayak İzi ve Tarladan Sofraya Stratejisi hakkında da sunum gerçekleştirdi.

Bilgilendirme toplantısı çiftçilerden gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi. - GAZİANTEP