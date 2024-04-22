GTO, TBMM\'nin Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan'ın Cumhuriyet tarihimizde önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Başkanlar, mesajlarında, " Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Milli iradenin hayata geçirildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gururla kutluyoruz. TBMM'nin kuruluşu yeni Türk devletinin milli egemenliğe dayalı olduğunun bütün dünyaya resmen ilanıdır. TBMM, 104 yıl önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin, demokrasimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ilkesiyle temeli atılan TBMM'nin kuruluşu Türk milleti için tarihi bir dönüm noktasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aziz Türk milletinin büyük bir özveri ve kararlılığıyla başlayan milli mücadele, TBMM'nin kuruluşuyla büyük bir ivme kazanmıştır. İlk meclisçe gerçekleştirilen reformlar ve alınan kritik kararlar neticesinde Türk milletinin geleceği değişmiş ve milli mücadele bu ruhla kazanılmıştır" ifadelerini kullandı.

GTO Başkanları mesajlarında çocukların iyi yetişmesine imkan sağlayan toplumların her zaman öne çıktığını, bu nedenle en büyük yatırımın çocuklara yapılması gerektiğini vurgulayarak, "23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu gün dünya çocuklarına verilen en güzel ve en anlamlı armağandır. Bu günü bir bayram olarak geleceğin teminatı olan çocuklara adayan ebedi Başkomutan Atatürk, böylelikle çocuklara verdiği eşsiz değeri göstermiş ve Türk milletinin geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğine işaret etmiştir. Yarınlarımızın umut ışığı çocuklarımızın geleceği için her birimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Tarihi mirasımızı, kültürel zenginliğimizi geleceğin dünyasına taşımak, milletimizin aydınlık yarınlarını kucaklayan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak yaşamalarını sağlamak en büyük arzumuzdur. Bu arzuyu gerçekleştirmek için durmaksızın çalışmak da hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere TBMM'nin kuruluşunda yer alan ve emeği geçenleri rahmetle anıyor, en değerli varlığımız olan çocuklarımızın bayramını kutluyor, bu güzel günün tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP