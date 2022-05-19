Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti - Son Dakika
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Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti

19.05.2022 12:30

24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, Atatürk'ü 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru'nu bir müşterisinin saçlarına resmetti. Yaklaşık 7 saat süren tıraş sonrası konuşan rekortmen berber, "Dünya şampiyonlukları, rekorlarım var ama bu modeli çizmek beni çok duygulandırdı. Diğer çizimlere göre duygusal olarak en zoru buydu" dedi.

Ankara'da yıllardır erkek kuaförlüğü yapan ve 2010 yılında 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve ardından Antalya'ya yerleşen berber Ercan Buyruk, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştıran ve Türk Milli Mücadelesinin Anadolu üzerinden başlatılmasında çok önemli bir görevi yerine getiren Bandırma Vapuru'nu müşterisi Sinan Akıner'in kafasına model olarak çizdi. Yaklaşık 7 saat süren saç modelinde, vapur, deniz ve Türk Bayrağı görseli yer aldı.

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"EN ZORU BUYDU"

Gençlerin ve tüm vatandaşların bayramını kutlayan Ercan Buyruk, Bandırma Vapurunun modelini çizerken oldukça duygusal anlar yaşadığını ve zorlandığını söyledi. Buyruk, "Çok çizimler, modeller yaptım. Dünya şampiyonlukları, rekorlarım var ancak bu modeli çizmek beni çok duygulandırdı. Gemiyi net oturtmak için 6-7 saat uğraştım. Diğer çizimlere göre duygusal olarak en zoru buydu" dedi. Modeli kafasına kazıtan Sinan Akıner de, milli duygularla hareket ederek böyle bir saç modeli yaptırmak istediğini ve çizimi oldukça başarılı bulduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti - Son Dakika
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