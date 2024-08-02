GÜMAMED Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Dalgıç Güven Tazeledi - Son Dakika
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GÜMAMED Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Dalgıç Güven Tazeledi

GÜMAMED Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Dalgıç Güven Tazeledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Güney Marmara Medya Çalışanları Derneği (GÜMAMED) Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Dalgıç, dernek ofisinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda güven tazeledi. Dalgıç, mesleki dayanışmanın önemine vurgu yaparak, gazetecilikte rekabetin yoğun olduğunu ve bu nedenle meslektaşlar arasındaki dayanışmanın önemli olduğunu belirtti.

02.08.2024 14:57
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Güney Marmara Medya Çalışanları Derneği (GÜMAMED) Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Dalgıç güven tazeledi.

Güney Marmara Medya Çalışanları Derneği, dernek ofisinde olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulun açılış konuşmasını dernek Başkanı Tufan Dalgıç yaptı. Dalgıç, "Değerli meslektaşlarım, meslek büyüğümüz Ali Osman Ata'yı sevgi ve rahmetle anarak konuşmama başlamak istiyorum. Ata'nın ani kaybının ardından yönetimde yaptığımız seçimle başkanlık görevine seçildim. Gazetecilik, rekabetin yoğun olduğu bir meslek; durum böyle olunca da aslında bizim ilk yapmamız ve üzerine yoğunlaşmamız gereken konu mesleki dayanışma olarak karşımıza çıkıyor," dedi.

Genel kurulda Divan Başkanı Ozan Onur, katip üyelikler ise Cemal Atabey ve Tuba Yün olarak belirlendi. Seçime tek liste ile gidildi. Divan Başkanı Ozan Onur tarafından liste okundu ve oylamaya sunuldu.

Buna göre, Yönetim Kurulu Asil Üyelikleri şu isimlerden oluştu: Tufan Dalgıç, İbrahim Aldemir, Canan Babacan Yıldız, Gökhan Dağlı, Serhat Barış - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GÜMAMED Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Dalgıç Güven Tazeledi - Son Dakika

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