Gümüşhane\'de kadın sanatçı, silik mezar taşları ve çeşmeleri gönüllü yeniledi

Gümüşhane'de iç mekan tasarım uzmanı ve duvar sanatçısı Neslihan Turan Nas, şehir merkezindeki okunmaz hale gelen mezar taşları ile ortak kullanım alanı olan çeşmeleri gönüllü olarak temizleyip boyuyor.

Gümüşhane'de yaşayan ve 8 yıldır kentte butik atölye işleten İç Mekan Tasarım Uzmanı ve duvar sanatçısı Neslihan Turan Nas, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla örnek bir gönüllülük çalışmasına imza attı. Nas, yazıları silinen mezar taşları ile kent merkezindeki çeşmeler için gönüllü bakım yaptı.

Kentin en büyük mezarlığı olan Emirler Mezarlığını ziyaret ettiği sırada isimleri silinmiş ve okunmaz hale gelmiş mezar taşlarını fark eden Nas, yanında getirdiği temizlik malzemeleri, fırça ve boyalarla bakımsız kalan alanları yenilemeye başladı. Nas'ın başlattığı bu anlamlı çalışmaya zamanla çevresindeki arkadaşları da katıldı.

Mesleki becerilerini bu çalışmalarda kullanan Nas, Emirler Mezarlığında bulunan mezar taşlarındaki isimleri yeniden okunur hale getirdi, çeşmelerin temizliğini ve boyamasını yaptı.

Evli ve iki kız çocuğu annesi Nas, gönüllü çalışmalarına mezar ziyaretleri sırasında gördüğü silinmiş yazılardan etkilenerek başladığını anlattı.

"Mezar taşları bir ailenin hatırası"

Mezar taşlarındaki isimlerin okunamamasının kendisini etkilediğini ifade eden Nas, bu taşların aileler için taşıdığı anlamı önemsediğini belirtti.

Nas, "Mezar taşı deyip geçmememiz gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü mezar taşları bir ailenin hatırası. Hayatını kaybeden kişinin isminin okunabilir olması bile benim için çok önemliydi" dedi.

Mesleki tecrübesi sayesinde malzeme konusunda sorun yaşamadığını kaydeden Nas, mezar ziyaretlerine fırça, boya ve temizlik malzemelerini de götürdüğünü söyledi. Nas, "Mezar ziyaretine giderken yanıma fırçamı, boyamı ve temizlik malzemelerimi alıp 'Neden olmasın?' diyerek başladım. Bir mezar taşının isminin dahi okunabilir olması benim için çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

Çeşmelerin temiz ve bakımlı olmasını istedi

Mezar taşlarında başlattığı çalışmayı kent merkezindeki çeşmelere de taşıyan Nas, bu alanları çocukların ve vatandaşların ortaklaşa kullandığına dikkati çekti.

İç mekan tasarımıyla ilgilenmesinin çevresine bakışını da etkilediğini anlatan Nas, gördüğü yerleri güzelleştirmek istediğini söyledi. Çeşmelerin temizliğini ve boyamasını da bu düşünceyle yaptığını belirten Nas, "Çocuklar çeşmeleri daha temiz kullansın, vatandaşlarımız da daha temiz bir alanda su ihtiyacını gidersin istedim. Bu şekilde başladık ve devam ediyoruz." diye konuştu.

Tek başına başladı, arkadaşlarını da davet etti

Çalışmaların ilk döneminde tek başına hareket ettiğini belirten Nas, mezar taşlarını temizleyip yazılarını yenilediğini, kimi zaman bir çeşmenin temizliği ve boyaması için saatlerce çalıştığını anlattı.

Daha sonra arkadaşlarını da bu gönüllü çalışmalara davet ettiğini aktaran Nas, amacının çevresindeki insanları benzer bir duyarlılığa teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Nas, "Bunu çevreme ve arkadaşlarıma duyurarak yapmam, herkesi bir farkındalık çalışmasına davet etmek gibiydi. Çevremizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Bir kişiye bile farkındalık kazandırabiliyorsam ne mutlu bana" dedi.

"Herkes kendi imkanlarıyla çevresini güzelleştirsin"

Vatandaşlara kendi imkanları ölçüsünde çevrelerine katkıda bulunmaları çağrısında bulunan Nas, bunun için büyük harcamaların gerekmediğini söyledi.

Nas, "Herkes elinden geldiğince, büyük paralar harcamadan, kendi imkanlarıyla çevresini güzelleştirmeye çalışsın. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, kendi gücü yettiğince bir şeyler yapabilirse gerçekten çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.