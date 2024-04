Gümüşhane\'de Ramazan Ayında Ücretsiz İftar Hizmeti Devam Ediyor

Yerel

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kırıklı köyünde 20 yıl önce başlayan ve toplumsal dayanışmanın simgesi haline gelen Ramazan ayında yoldan geçenlere ücretsiz iftar hizmeti devam ediyor.

Gümüşhane-Kelkit-Köse kavşağında yer alması nedeniyle işlek bir yol üzerinde bulunan Kırıklı köyünde yıllar önce yoldan geçen şoförlerin peynir zeytinle iftar yaptığını gören merhum köy muhtarı Alim Aşkın tarafından başlatılan uygulamayla köy sakinleri, misafirperverliklerini ve dayanışmalarını 20 yıldır artırarak gösteriyor. Köyde iftar için özel olarak kurulan yemekhanede köylüler ve il dışındaki hayırseverlerin desteğiyle aşçı marifetiyle hergün hazırlanan 4 çeşit yemek, vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor. Zaman zaman günde 100 kişiye yemek verilen köyde bu Ramazan'da 2 bin kişinin bu hizmetten faydalanması beklenirken, vatandaşlar bu hizmetin tüm ülkeye örnek olmasını istedi.

"18 günde yaklaşık bin 600 kişiyi misafir ettik"

Köy muhtarı Fikret Bulut, gelecek nesillere örnek olacak bir dayanışma modeli olan bu hizmeti sürdürmek ve yaygınlaştırmak için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti. Bu hizmeti 2004 yılından bugüne kadar devam ettirdiklerini kaydeden muhtar Bulut, "Her sene katlayarak, insanların katılımı fazlalaşarak devam ettiğimiz bir program. İnşallah Ramazan bitene kadar da 2 bini geçeriz. Güzel katılımlar var. Misafirlerimizin yüzde 90'ı misafirdir. Yani köy halkından değil, köy biraz daha boş bu sene. Yani bu da bizi mutlu ediyor. Amacımız da zaten dışarıdan insanlara hizmet etmek. Elimizden geldiğince yolda tırları, taksileri, aileleri durdurup burada misafir ediyoruz. Bu bütçelerimizi sağlayan sadece köy halkı değil, dışarıdan olan insanlar da var. Bu gönül meselesi. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Aşçımız var, mutfağımız var. Her şeyi kendimiz seçiyoruz, kendimiz alıyoruz. Yemek türlerini de her gün kendimiz belirliyoruz. Hem daha kaliteli, daha düzgün çıksın. Yoldan geçen araçları durduruyoruz. Onlar da düzgün bir iftar yapıyor bizimle beraber. Ustamız da 8 yıldır bizle beraber çalışıyor. O da gönüllü geliyor. Hizmeti de köyden gençlerimiz var, onlar da gönüllü. Herkes gönül meselesi. Tamamen gönül meselesi. Onlarla devam ettiriyoruz. Bundan sonra da inşallah bu devam eder, bizden sonraki nesiller de bu bayrağı taşırlar diye düşünüyorum" dedi.

"Bu hizmeti kim başlattıysa Allah razı olsun"

Çaltılı köyü muhtarı Muzaffer Okumuş da, "8 kilometre ileride köyümüz var. Geç kaldık iftara. Komşu köyümüz Kırıklı'nın geleneklerini biliyoruz. Biz de onlarla beraber iftarımızı edeceğiz, Allah'ın izniyle devam edip yolumuza gideceğiz. Bu hizmeti kim başlattıysa Allah razı olsun. Ölmüşlerine rahmet olsun. Bu çok güzel bir gelenek görenek, çok güzel bir uygulama. Allah razı olsun. Alim hoca vardı bu işin başlangıcını yapan. Komşularımız da devam ettirdiler, bırakmadılar. Kendilerine Allah razı olsun diyoruz" diye konuştu.

Köyde iftarını yapan Recep Taşdelen ise, "Çok güzel bir hizmet. Kırıklı köyüne teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Menüde mercimek çorbası, pilav, haşlama, tatlı, salata var. Bereketi bol olsun" diye konuştu.

"Gümüşhane'nin iki güzergahında da bu olay var"

Şiran ilçesindeki halk pazarından dönerken Kırıklı köyünde iftarını yapan pazar esnafından Mahmut Dal da, "Buradaki manevi havayı solumak için dedim ki iftarımı Kırıklı'da yapacağım. O vesileyle geldik. İftarımızı da burada yapıyoruz. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Gümüşhane'nin iki güzergahında da bu olay var. Geçit köyünde de aynı hizmet var. Büyük bir gurur Gümüşhane'miz için. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Büyük bir nimet, gururumuz yani" ifadelerini kullandı.

"Umarım bu uygulama, bu hizmet Türkiye genelinde farklı yerlere yayılır"

Trabzon'dan Erzincan'a giderken iftar yapmak için Kırıklı'da mola veren Yusuf Aslan, "Kırıklı köyü muhtarı yola atladı, biz de şaşırdık. Zaten iftara yetişemeyecektik. Geldik burada iftarımızı açtık. Teşekkürler Kırıklı halkına. Çok güzel, çok farklı bir hizmet. Umarım bu uygulama, bu hizmet Türkiye genelinde farklı yerlere yayılır. Yoldan geçenler için çok çok iyi olur" dedi.

Köyde kurulan yemekhanede 8 yıldır gönüllülük esasıyla aşçılık yapan Emsal Şahin, "İlk geldik ve biraz yardımcı olalım dedik. Buranın atmosferi çok değişik olunca gönüllü olarak da devam etmeye başladık. Katkımız olsun diye tam ücret almıyorum. Günlük 60'a hiç düşmüyor. 100 oluyor, 90 oluyor. Günden güne değişiyor" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE